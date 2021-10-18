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أمل الحربي: والدتي بها طهر مريم.. وهذا الرجل "أُقبّل نعلته"

منذ 11 ساعة
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أمل الحربي: والدتي بها طهر مريم.. وهذا الرجل "أُقبّل نعلته"

عادل الحربي (صدى):
أكدت الكاتبة أمل الحربي، أن أفراد أسرتها هم طوق النجاة بالنسبة لها، وذلك بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.

ووصفت الحربي والدها خلال برنامج "ياهلا": "والدي أعظم رجل، والقالب الذي صنع والدي تحطم ولن يجدوه ولو في سابع أرض".

وعن والدتها قالت: "والدتي فنانة عظيمة في كل شيء وذكية ذكاء غير عادي فوالدتي بها طهر مريم ووفاء خديجة -رضي لله عنهما-".

وعلقت الحربي على تغريدة والدتها، قبيل لقاءها بالبرنامج المذاع على "روتانا خليجية"، التي قال فيها: "سأكون في انتظار طلتك غاليتي لأسعد برؤى القمر"، بقولها: "هذا الرجل اقبل نعلته".

المملكة
برنامج يا هلا
الادمان
امل الحربي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54325
منذ 8 ساعات
طيب يكون خير
Reem
Reem عدد التعليقات : 34
منذ 6 ساعات
الله يحفظ لك والديك ..ودنا نعرف قصتها وليش الاستضافه
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 139
منذ 6 ساعات
الاخ والاخت اللي علقوا على ماقالته هاذي التافهة عن امها وبمن قارنتها ؟
إليكم ماقالته عن امها وبمن قارنتها أبرأ إلى ألله من قولها .
هذا ماقالته ( فوالدتي بها طهر مريم ووفاء خديجة -رضي لله عنهما-"). !!! فهل فعلآ والدتها مهما بلغت
من الاستقامة إنها تتساوى مع مريم عليها السلام ومع خديجة رضي الله عنها وهن الكاملات الطاهرات ؟
مالكم ألا تقرأون ألا تسمعون ... لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
???
??? عدد التعليقات : 73
منذ 34 دقيقة
سبحان الله يتفاخرون بالشعور وكشف الوجه وكأن احاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ما تعنيهم اما يخافون ان يتبرأ منهم الرسول صلي الله عليه وسلم يوم القيامة
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 136606
منذ 10 دقائق
استغفر الله العظيم ، وأبرأ إليه مما قالت بحق مريم الطاهره عليها السلام ، وآل بيت رسولنا الكريم عليهم الصلاة والسلام ، فلا يقارنوا بأحد من البشر ، من ناحية الطهارة والعفة والمكانة بين البشر ، فما بالك وقد أخبرنا ربنا جل وتعالى عن مكانتهن في الآخره .. أطهر نساء العالمين على الإطلاق على الإطلاق ..


.. اسأل الله العفو والعافيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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