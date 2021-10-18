أمل الحربي: والدتي بها طهر مريم.. وهذا الرجل "أُقبّل نعلته"

عادل الحربي (صدى):
أكدت الكاتبة أمل الحربي، أن أفراد أسرتها هم طوق النجاة بالنسبة لها، وذلك بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.
ووصفت الحربي والدها خلال برنامج "ياهلا": "والدي أعظم رجل، والقالب الذي صنع والدي تحطم ولن يجدوه ولو في سابع أرض".
وعن والدتها قالت: "والدتي فنانة عظيمة في كل شيء وذكية ذكاء غير عادي فوالدتي بها طهر مريم ووفاء خديجة -رضي لله عنهما-".
وعلقت الحربي على تغريدة والدتها، قبيل لقاءها بالبرنامج المذاع على "روتانا خليجية"، التي قال فيها: "سأكون في انتظار طلتك غاليتي لأسعد برؤى القمر"، بقولها: "هذا الرجل اقبل نعلته".