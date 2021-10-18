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سلمان الدوسري يعلق على انسحاب ابو تريكة: ضحك على الجمهور وشعبوية زائفة

منذ يوم
23814
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سلمان الدوسري يعلق على انسحاب ابو تريكة: ضحك على الجمهور وشعبوية زائفة

نواف السالم (صدى):
استنكر الكاتب الصحافي في جريدة الشرق الأوسط سلمان الدوسري، انسحاب أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، من ستوديو قناة "بي إن سبورتس"، لمباراة توتنهام ونيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الدوسري في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة، ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن انه يمكن استغفاله طويلاً".

وأضاف: "فات عليه أن ماكان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة"، لافتًا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين حسب وصفه.

وكان أبو تريكة قد انسحب من الاستوديو التحليلي بعد إصابة مشجع بأزمة قلبية بمباراة نيوكاسل وتوتنهام، اعتراضا على استكمال المباراة قائلا : للأسف المبارة أهم من حياة الأنسان أنا انسحب من الاستديو".

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انسحاب "أبو تريكة" من ستوديو قناة "بي إن سبورتس" "فيديو"

 

مباراة
أبو تريكة
انسحاب
سلمان الدوسري
نيوكاسل
استوديو تحليلي

التعليقات

امال
امال عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ابو تركيه اسطوره ومعروف في اخلاقه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2749
منذ يوم
ابو تريكة اخونجي حاقد أسطورة الكذب والدجل لا فرق بينة وبين القرضاوي وقردوغان أكبر مرتزق
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10036
منذ يوم
اعتقد تصرفه كان مبالغ فيه ***!!
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 5
منذ يوم
لكل انسان روح وأخلاق ورغبات من حقه ان يشبعها
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 577
منذ يوم
والنعم فيك يابوتريكه
ابومحمد2
ابومحمد2 عدد التعليقات : 200
منذ يوم
اين هذه المشاعر والحزن على ضحايا المسلمين ؟؟ بل هذا نفاق واضح لا بارك الله فيه
خالد
خالد عدد التعليقات : 776
منذ يوم
محبوب لجماهير العربية
لكن أحس بأنه بالغ شوي في تصرفة
عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 55
منذ 19 ساعة
اكره الاشخاص الي لهم وجهين
نبيل الثاني عشر
نبيل الثاني عشر عدد التعليقات : 16
منذ 9 ساعات
ماهي غريبه على هذا الاخونجي المدلس
السبعي
السبعي عدد التعليقات : 2
منذ 16 دقيقة
تصرف ارعن
Alsbei
Alsbei عدد التعليقات : 2
منذ 15 دقيقة
تصرف ارعن تصرف ارعن
احمد مراد
احمد مراد عدد التعليقات : 1
منذ دقيقة
ده النفاق بعينه بلاش تعمل فيها بطل
القصه ان مفيش حد بيتكلم عنه وكل الانظار توجهت الي ابن مصر البار محمد صلاح فاحب يعمل نمره يسحب بيها البساط ليه لكن محدش هيصدقه لان في ناس ماتت كتير وحصلها اكتر من كده ومتحركش علشانهم بلاش الافلام الهابطه اللي انت بتعملها دي

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أحدث التعليقات

احمد مراد
ده النفاق بعينه بلاش تعمل فيها بطل القصه ان مفيش حد بيتكلم عنه وكل الانظار توجهت الي ابن مصر البار محمد صلاح فاحب يعمل...
عبود
اتخيل طاقيه ثائرة والدخان طالع من كل مكان ، رح تسير مردغة اليوم لا قبلها ولا بعدها ، وكالعادة سوف نشاهد عجائب تحكيمية واخطاء...
ابوبدر
بغض النظر عن اي امر آخر مافيه احد يطلب من جماهير ناديه تشجع نادي ثاني الا يكون عنده مركب نقص وفاقد كرامة ومحمد نور...
Alsbei
تصرف ارعن تصرف ارعن
السبعي
تصرف ارعن

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