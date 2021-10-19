فيديو.. مواطن يوزع أموالًا على العاملين في الحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
ظهر مواطن في الحرم المكي، يقوم بتوزيع مبالغ مالية على العاملين، في مشهد لاقى إشادة واسعة.
وتداول نشطاء مقطع فيديو ظهر خلاله المواطن يمر على جميع العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام.
وأكد متداولو المقطع أن هذا المشهد ليس مستغربًا، حيث علق أحدهم بقوله: "دايم أشوف هالمنظر بالحرم، ربي حط الحرمين بإيدي آمنة".
وجاء تداول المقطع تزامنًا مع قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، وإلغاء التباعد بين المصلين، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد عامين من الإجراءات المشددة جراء جائحة كورونا.
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