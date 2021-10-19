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فيديو.. مواطن يوزع أموالًا على العاملين في الحرم المكي

منذ يوم
30971
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فيديو.. مواطن يوزع أموالًا على العاملين في الحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
ظهر مواطن في الحرم المكي، يقوم بتوزيع مبالغ مالية على العاملين، في مشهد لاقى إشادة واسعة.

وتداول نشطاء مقطع فيديو ظهر خلاله المواطن يمر على جميع العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام.

وأكد متداولو المقطع أن هذا المشهد ليس مستغربًا، حيث علق أحدهم بقوله: "دايم أشوف هالمنظر بالحرم، ربي حط الحرمين بإيدي آمنة".

وجاء تداول المقطع تزامنًا مع قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، وإلغاء التباعد بين المصلين، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد عامين من الإجراءات المشددة جراء جائحة كورونا.

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مكة المكرمة
المملكة
الحرم المكي
المسجد الحرام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136650
منذ يوم
جزاه الله خير ..
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 28
منذ يوم
طريقة تفكير البعض ونظرتهم السليمة وفهمهم الصحيح للحياة تشرح الصدر
وتحييك وتسعدك دهرا
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 335
منذ يوم
جزاه الله خير
لكن ليته تحسس للفقراء واعطاهم بدل ما ينزل الحرم امام الكاميرات ويوزع
سكب سعدون
سكب سعدون عدد التعليقات : 30
منذ يوم
وآلله فى ناس اشد حاجة علة من هم بالحرم هولاء العمال للمعلومية محصلينها منه ومن غيرووو من زمان وأكثرهم امورها ممتازة
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66961
منذ يوم
الي عنده قرش محيره،، يشتري حمام ويطيره،،
في ناس أحوج بهذي الصدقه
لكن تدرون
صوروني وانا مدري 😂
سعيد محمد سعيد آل علي
سعيد محمد سعيد آل علي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
اقسم بالله العظيم اني بحاجه ماقدرت السداد الكهرباء وموقفه خدماتي لها ثلاث سنوات واولادي يذهبون الاولاد المدرسه بدون مصروف الحمدلله على كل حال يالي يقدر يساعدني هذا جوالي ٠٥٥٩٣٠٧٠٢٧
حسن علي العمري
حسن علي العمري عدد التعليقات : 4
منذ 24 دقيقة
الله يزيده من فظله وكرمه والله إني عجزت عن سداد قيمه اجارغرفه وسداد ديون متفرقة لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقني من حيث لآ احتسب إنه على كل شيء قدير
حسن علي العمري
حسن علي العمري عدد التعليقات : 4
منذ 21 دقيقة
الله يزيده من فظله وكرمه والله إني عجزت عن سداد قيمه اجارغرفه وسداد ديون متفرقة لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقني من من فظله وكرمه

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أحدث التعليقات

زائر
حسين هو راعي المشاكل الفرج يسلم على حمدالله يجي ويضربه وحلال فيه الحكم عطاه احمر
حسن علي العمري
الله يزيده من فظله وكرمه والله إني عجزت عن سداد قيمه اجارغرفه وسداد ديون متفرقة لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقني...
حسن علي العمري
الله يزيده من فظله وكرمه والله إني عجزت عن سداد قيمه اجارغرفه وسداد ديون متفرقة لكن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقني...
نجاة محمد
يجب ان يعاقب راعي المشاكل ادري فريق النصر حسين عبد الغني
نجاة محمد
معروف عنه ان بتاع مشاكل و الخسارة حارقتة و الأسيوية صعبة و اتمني تكسر يدك اللي تطاولت علي تاج راسك الكابتن سلمان الفرج

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