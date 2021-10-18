جستنيه: لن أتمنى هزيمة النصر في الديربي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على حيادية موقفه، خلال مشاهدة لقاء الهلال والنصر المنتظر، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال جستنيه:"ديربي النصر والهلال الليلة، لن أنظر إليه من زاوية اتحادية متمنياً هزيمة النصر ليشارك الاتحاد في البطولة المقبلة، ولن أتمنى هزيمة الهلال حتى لايتساوى مع الاتحاد في تحقيق بطولة دوري آسيا بنسختها الأخيرة مرتين، إنما أأمل أن يقدم الفريقان مباراة مثيرة وممتعة فنياً وتهديفياً".
ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، اليوم، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.
اقرأ أيضا