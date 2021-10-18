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جستنيه: لن أتمنى هزيمة النصر في الديربي

منذ 5 ساعات
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جستنيه: لن أتمنى هزيمة النصر في الديربي

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على حيادية موقفه، خلال مشاهدة لقاء الهلال والنصر المنتظر، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جستنيه:"ديربي النصر والهلال الليلة، لن أنظر إليه من زاوية اتحادية متمنياً هزيمة النصر ليشارك الاتحاد في البطولة المقبلة، ولن أتمنى هزيمة الهلال حتى لايتساوى مع الاتحاد في تحقيق بطولة دوري آسيا بنسختها الأخيرة مرتين، إنما أأمل أن يقدم الفريقان مباراة مثيرة وممتعة فنياً وتهديفياً".

ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، اليوم، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.

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الديربي
عدنان جستنيه
دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر

التعليقات

ااوفا طبعي
ااوفا طبعي عدد التعليقات : 1959
منذ 16 دقيقة
اقول على شحمممممم بيض وجه من عطاك شلووووتي من نادي الاتحاد وتعرفه زين بصراحه انت مثل...... فهمت قصدي

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أحدث التعليقات

ااوفا طبعي
اقول على شحمممممم بيض وجه من عطاك شلووووتي من نادي الاتحاد وتعرفه زين بصراحه انت مثل...... فهمت قصدي
ااوفا طبعي
والله العظيم يابو نوران تشرفنا بحضورك وانت غني عن التعريف بأخلاقك وكل شي 👍 بيض الله وجهك والله انك كفووووو فديت بطن جابتك قفلت...
يحيى العمر
الموضوع توقع لا أكثر ولا أقل خلوكم من النفسيه اللي انتم فيها
ابو فهد
التعصب ماش كويس نتمنى كل شخص يشجع فريقة الفوز كان من الطرفين اهم شي لاتخسر أصدقاء اخوان لك بسبب الكورة من فاز نوقف ونصفق...
هدى احمد
استودعناه عند الله الذي لاتضيع ودائعه ربي يرجعها لأهلها سالمه غانمه استودعناها عند الله الذي لاتضيع ودائعه

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