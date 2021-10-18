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أمل الحربي: والدتي بها طهر مريم.. وهذا الرجل "أُقبّل نعلته"

منذ 3 ساعات
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أمل الحربي: والدتي بها طهر مريم.. وهذا الرجل "أُقبّل نعلته"

عادل الحربي (صدى):
أكدت الكاتبة أمل الحربي، أن أفراد أسرتها هم طوق النجاة بالنسبة لها، وذلك بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.

ووصفت الحربي والدها خلال برنامج "ياهلا": "والدي أعظم رجل، والقالب الذي صنع والدي تحطم ولن يجدوه ولو في سابع أرض".

وعن والدتها قالت: "والدتي فنانة عظيمة في كل شيء وذكية ذكاء غير عادي فوالدتي بها طهر مريم ووفاء خديجة -رضي لله عنهما-".

وعلقت الحربي على تغريدة والدتها، قبيل لقاءها بالبرنامج المذاع على "روتانا خليجية"، التي قال فيها: "سأكون في انتظار طلتك غاليتي لأسعد برؤى القمر"، بقولها: "هذا الرجل اقبل نعلته".

المملكة
برنامج يا هلا
الادمان
امل الحربي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54316
منذ ساعة
طيب يكون خير

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ابو عمار
طيب

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