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انفعال وغضب على تصريح مدرب النصر ضد الهلال
منذ ساعة
1696
1
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10353
منذ 46 دقيقة
الكلام ما علية جمرك
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أحدث التعليقات
رااايق
مثل ما قالوا واحد + واحد = واحدين ** هههههههههه
اسيرالاقدار
فعلا خياله تمتطيي بالمقلوب هههههههههههه
د محمد ماجد بخش
لا يصح إلا الصحيح ..
نجاة محمد
الكلام ما علية جمرك
نجاة محمد
دول عندهم مرض الصفرا
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