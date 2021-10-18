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وليد الفراج : إذا كنت تعاني من الأرق فهذه متلازمة موقعة مرسول بارك
منذ 9 ساعات
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التعليقات
سعووود
عدد التعليقات : 135
منذ 56 دقيقة
البرنامج الغثيث والمقدم الغثيث والضيوف غثيثين .. والله لازم يوقف هالبرنامج لأنه برنامج جهله صراحة كل القائمين ع البرنامج غثيثين برنامج يشجع ويطبل للافراد من اجل الأندية .
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