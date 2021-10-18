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ما صدقوا خبر مع المشاهير
منذ 16 ساعة
3437
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54325
منذ 9 ساعات
اوكي
7UP
عدد التعليقات : 3043
منذ 33 دقيقة
وذ نكهه وذ طقران
ههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. اسمع واطع كلام اختنا لست محرومه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. مقدي فيههههههههههههههههههم التيس .. كثر البربره ماهي زينهههههههههه ياابو خلقاااااااان ..
عندما أقول
الله يوصلكم بخير وسلامة
عبدالله
هذه عنصرية ولو اني مسؤول الخطوط فصلته قال اهل نقران قال
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
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