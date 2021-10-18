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الشمري يكشف عن سبب التعديلات في متطلبات كود البناء "فيديو" 

منذ ساعة
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الشمري يكشف عن سبب التعديلات في متطلبات كود البناء "فيديو" 

الرياض (صدى):
كشف المهندس محمد الشمري، مدير عام كود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن سبب التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي.

وقال محمد الشمري خلال مداخلة بقناة السعودية:"عقدنا ورش عمل لكثير من المكاتب الهندسية ومع الأمانات والجهات ذات العلاقة"، لافتا:"كل فترة يتم رصد كثير من التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية والمستفيدين بشكل يومي".

وأوضح:"نستقبل يومياً اقتراحات من مكاتب هندسية ومن مواطنين، فكل فترة أي مقترح يردنا يتم دراسته في الوزارة بالتشارك مع الجهات المختصة في اللجنة الوطنية ويتم طرحه على طاولة النقاش"، مشيرا:" ويتم الرجوع للكود وهذا شئ روتيني ويتم كل فترة وأخرى"

التعديلات
كود البناء
طاولة
النقاش
محمد الشمري

التعليقات

عاطل
عاطل عدد التعليقات : 478
منذ 15 دقيقة
تخبط فى القرارات

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أحدث التعليقات

القول الصريح
حرام كنو والبريك يتقاضيان اكثر من صالح الشهري قسمة ضيزا
عاطل
تخبط فى القرارات
القول الصريح
اذشر اسم هذا الاديب الفريد ولاتبالي حتى نعرف مدى مداه ومنهاه فيه ادباء ودكاتره عايشين بالصدفه
القول الصريح
مسكينه الله يعوض على والديك بل والدي والديك ماذا لديك
رااايق
بس طلع لنا المنجم *** بررررررررررطع ** هههههههههههههههههه

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