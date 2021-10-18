الشمري يكشف عن سبب التعديلات في متطلبات كود البناء "فيديو" 

الرياض (صدى):
كشف المهندس محمد الشمري، مدير عام كود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن سبب التعديلات في متطلبات كود البناء السعودي.
وقال محمد الشمري خلال مداخلة بقناة السعودية:"عقدنا ورش عمل لكثير من المكاتب الهندسية ومع الأمانات والجهات ذات العلاقة"، لافتا:"كل فترة يتم رصد كثير من التحديات التي تواجه المكاتب الهندسية والمستفيدين بشكل يومي".
وأوضح:"نستقبل يومياً اقتراحات من مكاتب هندسية ومن مواطنين، فكل فترة أي مقترح يردنا يتم دراسته في الوزارة بالتشارك مع الجهات المختصة في اللجنة الوطنية ويتم طرحه على طاولة النقاش"، مشيرا:" ويتم الرجوع للكود وهذا شئ روتيني ويتم كل فترة وأخرى"