جسر الملك فهد : 3 إجراءات ضرورية لدخول البحرين لمن هم دون 18 عاماً

الرياض (صدى):
نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مجددًا بالإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين لمن هم دون 18 عاماً عبر منفذ جسر الملك فهد.
وذكرت أن متطلبات السفر لمن يقل عمره عن 6 أعوام تتضمن تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، بينما تتضمن متطلبات السفر بالنسبة لمن يبلغ عمرهم من 6 أعوام إلى 18 عاما عمل مسحة طبية PCR.
كما اشترطت تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى عمل مسحة طبية PCR، مشددة على الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بضرورة أخذ الجرعتين من لقاح فيروس كورونا الجديد.