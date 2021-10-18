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جسر الملك فهد : 3 إجراءات ضرورية لدخول البحرين لمن هم دون 18 عاماً

منذ 7 ساعات
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جسر الملك فهد : 3 إجراءات ضرورية لدخول البحرين لمن هم دون 18 عاماً

الرياض (صدى):

نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مجددًا بالإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين لمن هم دون 18 عاماً عبر منفذ جسر الملك فهد.

وذكرت أن متطلبات السفر لمن يقل عمره عن 6 أعوام تتضمن تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، بينما تتضمن متطلبات السفر بالنسبة لمن يبلغ عمرهم من 6 أعوام إلى 18 عاما عمل مسحة طبية PCR.

كما اشترطت تأمين سفر معتمد يغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى عمل مسحة طبية PCR، مشددة على الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بضرورة أخذ الجرعتين من لقاح فيروس كورونا الجديد.

الملك فهد
كورونا
المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
فيروس كورونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54326
منذ 57 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

برنس
كفووووووو يا محمد نور اكوهم اكوهم المتبطحين
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ط 🍹🍹🍹
الاخ والاخت اللي علقوا على ماقالته هاذي التافهة عن امها وبمن قارنتها ؟ إليكم ماقالته عن امها وبمن قارنتها أبرأ إلى ألله من قولها...
عندما يغيب المساء
وليش تحرق اعصابها إذا قال بتزوج تقول الف مبروك
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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