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بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد الصقيع

منذ ساعة
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بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد الصقيع

الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، إن خلال هذه الأيام تبدأ الأرض تُخزَّن البرودة، وبعد 60 يوماً تقريباً تنفثها على شكل صقيع، وتحديدًا بحلول النجم الثاني من موسم "المربعانية".

وأضاف أن العامة يقولون "لا برد إلا بعد الإنصراف" أي لا يأتينا البرد الشديد والذي يدخل مع الإنسان في فراشة الا بعدما تنصرف الشمس.

ولفت إلى أن أغلب النظريات تقول أن الأرض خُلقت من الشمس، لذا نجد أن حرارة الشمس تذيب الحجر من شدتها، وأحيانا تتنفثها في شكل براكين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأضاف أن بمجرد وصول الشمس لخط الاستواء صعودا لمدار السرطان تبدأ الأرض في تخزين الحرارة طوال الثلاثة شهور، وعندوصول الشمس لخط الاستواء نزولا إلى مدار الجدي تبدأ الأرض تخزن البرودة طوال الثلاثة شهور، ثم تنفثها على هيئة صقيع.

السرطان
خالد الزعاق
الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء
مدار السرطان
مدار الجدي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136573
منذ 52 دقيقة
معلومات واضحه و وافيه وكافيه يا دكتور ، بارك الله فيك ..

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أحدث التعليقات

الملل
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