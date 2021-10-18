أمانة عسير تطرح مزاد علني لبيع طائرة "أم الركب"

أبها (صدى):
أعلنت أمانة منطقة عسير أنها ترغب في بيع هيكل الطائرة الموجود على قمة جبل بالقرب من حديقة "سما أبها"، وهو المشروع الذي عرف بـ"طائرة أم الركب".
ويأتي ذلك بعد 7 سنوات من تعثر مشروع الطائرة الحلم "سما أبها" ففي عام 2019 قامت الأمانة بترسية مشروع "سما أبها" على مساحة 27 ألف م2.
ومن جانبه، أوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أن المشروع سيجد أصداء كبيرة نظرا لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم "حلم أبها" بشكل فعلي.
ويأتي ذلك نظرًت لما حمله هذا المشروع من أفكار إنشائية ومعمارية مميزة ومنها شاليهات،ومول تجاري ليستقطب أهم الماركات العالمية، ومراكز تسوق، وقسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية.
كما سيتم استغلال المدرجات في إنشاء ممشى حول المشروع وتحويل الطائرة إلى مطعم، إضافة إلى إنشاء مرافق عامة ومسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص.
وسيتغير أيضًا التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان والكيفية المعمارية للديكور الداخلي.