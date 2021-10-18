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بالفيديو .. مختصة توضح فوائد العزل المائي والحراري للمنشآت

منذ ساعتين
1323
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بالفيديو .. مختصة توضح فوائد العزل المائي والحراري للمنشآت

الرياض (صدى):
قالت مدير حسابات كبار العملاء في شركة العزل، فوزية العتيبي، إن العزل المائي مهم جدًا للحفاظ على البنية الخرسانية ومنع دخول المياه الجوفية إليه أو هدر المياه.

ولفت إلى أن العزل الحراري للأسقف والجدران يستهدف الحفاظ على الأجواء داخل المنشأة، بحيث يجعلها معتدلة سواء في الصيف أو الشتاء، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي " المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكدت أنه لا يزال هناك رافضين لتواجد المرأة في معظم المجالات، مضيفة أن مهمتها ليست تصحيح نظرة معتقدات الآخرين حول المرأة وإنما تركز على الحفاظ على عملها وسمعتها بما لا يسيء لها أو لعملها، مضيفة أن خطوة بخطوة سيتقبل المجتمع بالكامل الأمر.

المرأة
العزل الحراري
العزل المائي

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66960
منذ ساعة
طيب ندري 🤔
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83397
منذ 55 دقيقة
مشكوره

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أحدث التعليقات

القول الصريح
حرام كنو والبريك يتقاضيان اكثر من صالح الشهري قسمة ضيزا
عاطل
تخبط فى القرارات
القول الصريح
اذشر اسم هذا الاديب الفريد ولاتبالي حتى نعرف مدى مداه ومنهاه فيه ادباء ودكاتره عايشين بالصدفه
القول الصريح
مسكينه الله يعوض على والديك بل والدي والديك ماذا لديك
رااايق
بس طلع لنا المنجم *** بررررررررررطع ** هههههههههههههههههه

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