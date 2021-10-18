مشجعة نصراوية: احنا عائلة نصراوية دمنا أصفر "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
تحدثت المشجعة النصراوية الهنوف بنت معاذ، عن سبب تعلقها بنادي النصر وتشجيعها في المدرجات للاعبيه.
وقالت الهنوف بنت معاذ خلال حوارها ببرنامج "سيدتي":"تعلقت بالنصر وجماهيره وبدأت تشجيعه بالمدرجات منذ عمر 4 سنوات".
وأشارت:"مستعدة لمشاهدة مباراة النصر غدا وأتوقع فوز النصر بثلاثة أهداف"، موضحة:"حنا عيلة نصراوية دمنا أصفر".
وتابعت:"إذا كبرت سأصبح لاعبة كرة قدم، وأول فريق سألعب له النصر"، موجهة رسالة للاعبي النصر، قائلة:"شدوا حيلكم، لدينا غدا مباراة مهمة وتدربوا جيدا والمدرج ما عليكم أنا هزلزل المدرج زلزال"