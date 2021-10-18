نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشجعة نصراوية: احنا عائلة نصراوية دمنا أصفر "فيديو"

منذ ساعتين
1603
2
مشجعة نصراوية: احنا عائلة نصراوية دمنا أصفر "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
تحدثت المشجعة النصراوية الهنوف بنت معاذ، عن سبب تعلقها بنادي النصر وتشجيعها في المدرجات للاعبيه.

وقالت الهنوف بنت معاذ خلال حوارها ببرنامج "سيدتي":"تعلقت بالنصر وجماهيره وبدأت تشجيعه بالمدرجات منذ عمر 4 سنوات".

وأشارت:"مستعدة لمشاهدة مباراة النصر غدا وأتوقع فوز النصر بثلاثة أهداف"، موضحة:"حنا عيلة نصراوية دمنا أصفر".

وتابعت:"إذا كبرت سأصبح لاعبة كرة قدم، وأول فريق سألعب له النصر"، موجهة رسالة للاعبي النصر، قائلة:"شدوا حيلكم، لدينا غدا مباراة مهمة وتدربوا جيدا والمدرج ما عليكم أنا هزلزل المدرج زلزال"

النصر
الهلال
مباراة
جماهير
الهنوف بنت معاذ

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 312
منذ ساعة
نعم العائلة..
لكن ما خبرنا ان الدم اصفر😂😂😂
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 232
منذ 57 دقيقة
التربية أمانة ستسألون عنها يوم القيامة

رَبُّوا البَناتَ عَلى الفَضيلَةِ إِنَّهَـا
فِي المَوقِفَينِ لَهُـنَّ خَيرُ وَثاقِ

وَعَلَيكُمُ أَن تَستَبينَ بَناتُكُم
نُورَ الهُدى وَعَلى الحَياءِ البَاقِي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
منطقة العمارية منفس للشباب العزاب ماهو للبنات وتقول ليش يتحرشون بالبنات السؤال وش ودهن يعني المعزى وش ودهن للذئاب
عبدالله
عليكم بـ حمير ومراكب المجوس عديمي الكرامة
عبدالله
وضّبوه توضيب ما يخر الموية
ابو فيصل ج@@
اللهم عجل بهلك المجرمين وقائدهم الحوثي الذين ارعبون الآمنين ويعثون فى البلد فسادآ
عبدالله
صلب لمدة اسبوع

أخر الأخبار

الخطوط السعودية تعلن عن موعد رحلاتها الجوية إلى لوس أنجلوس 
الخطوط السعودية تعلن عن موعد رحلاتها الجوية إلى لوس أنجلوس 
منذ 3 دقائق 1052
جسر الملك فهد : 3 إجراءات ضرورية لدخول البحرين لمن هم دون 18 عاماً
جسر الملك فهد : 3 إجراءات ضرورية لدخول البحرين لمن هم دون 18 عاماً
منذ 8 دقائق 1107
بالفيديو.. إحدى جنديات الجيش السعودي من غرفة العمليات في دك الحوثيون
بالفيديو.. إحدى جنديات الجيش السعودي من غرفة العمليات في دك الحوثيون
منذ 17 دقيقة 1209
بالفيديو.. مبتعث سعودي يلجم الصحفي روب هاريس في حديثه عن نادي نيوكاسل
بالفيديو.. مبتعث سعودي يلجم الصحفي روب هاريس في حديثه عن نادي نيوكاسل
منذ 35 دقيقة 1456
شاهد .. رد فعل والدة أحد ضحايا هجوم الكرادة عندما واجهت القاتل وجها لوجه
شاهد .. رد فعل والدة أحد ضحايا هجوم الكرادة عندما واجهت القاتل وجها لوجه
منذ 47 دقيقة 1390
شاهد.. استمتاع زوار جناح المملكة في كسبو 2020 بالنافورة
شاهد.. استمتاع زوار جناح المملكة في كسبو 2020 بالنافورة
منذ 57 دقيقة 1171
شاهد.. تكدس المركبات بطريق الملك سعود في الدمام يثير غضب سالكيه 
شاهد.. تكدس المركبات بطريق الملك سعود في الدمام يثير غضب سالكيه 
منذ ساعة 1313
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد الصقيع
بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد الصقيع
منذ ساعة 1459
باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة "لايبزج"
باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة "لايبزج"
منذ ساعة 1183
أرامكو تدرس طرح حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود بالتجزئة للإكتتاب "فيديو"
أرامكو تدرس طرح حصة من أسهم شركتها لتجارة الوقود بالتجزئة للإكتتاب "فيديو"
منذ ساعة 1469