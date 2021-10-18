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تصرف خطير في علاج الغدة الدرقية
منذ 3 ساعات
1244
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136563
منذ 43 دقيقة
جزاك الله خير يا دكتور ..
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أحدث التعليقات
واحد منصف
حسب كلام الاستشاري ان قلب المراة اقوى من قلب الرجل فهذا يعني اننا ن٩تاج الى قسم قلب الرجل لانه هو الضعيف وليس قسم قلب...
غييييوووورررر
مالفائده من هذه الاخبار المقززه
ابو محمد 😎 ✍️
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..
علي
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟ ..
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