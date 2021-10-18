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شاهد.. مواطنة في حائل تتحكم بالخيل وتمتطيه بالمقلوب

منذ ساعة
12743
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شاهد.. مواطنة في حائل تتحكم بالخيل وتمتطيه بالمقلوب

خــاص (صدى):
حظيت مواطنة في منطقة حائل تدعى "أمل" بشهرة واسعة بعدما أظهرت براعة شديدة في رياضة الفروسية وركوب الخيل بالمقلوب.

ووثقت المواطنة قدرتها على التحكم في الخيول في مقاطع فيديو، وحظيت هذه المقاطع بتفاعل كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد أحد أشهر اللقطات التي وجدت تفاعلا كبيرًا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تلك التي ظهرت فيها وهي تمطي الخيل بالمقلوب، لكون أن قيادة الخيل بالملقوب لا يجيده أي خيال حيث أن الخيل قد ينطلق ويعرض الخيال للخطر، لكن مهارة "أمل" في امتطاء الخيل مكنها من السيطرة عليه تماما.

يذكر أن الفروسية تعد واحدة من أقدم الرياضات التي عرفها الانسان بسائر المعمورة والفروسية هي مهارة إمتطاء الخيل وقيادتها، والقفز فوق الحواجز.

وتتضمن الفروسية استخدام الخيل في الأعمال وفي النقل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية، سواء كانت تدريبات فنية أو ثقافية، والرياضة التنافسية.

 

حائل‎
منطقة حائل
مواقع التواصل
خيل
الفروسية

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66953
منذ ساعة
ماشاءالله عليها
........................................................
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 303
منذ ساعة
القرني
اضحك الله سنك😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136563
منذ ساعة
ما شاء الله عليها ...........................................................
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136563
منذ 28 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟

..

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أحدث التعليقات

واحد منصف
حسب كلام الاستشاري ان قلب المراة اقوى من قلب الرجل فهذا يعني اننا ن٩تاج الى قسم قلب الرجل لانه هو الضعيف وليس قسم قلب...
غييييوووورررر
مالفائده من هذه الاخبار المقززه
ابو محمد 😎 ✍️
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..
علي
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟ ..

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