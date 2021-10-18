شاهد.. مواطنة في حائل تتحكم بالخيل وتمتطيه بالمقلوب

خــاص (صدى):
حظيت مواطنة في منطقة حائل تدعى "أمل" بشهرة واسعة بعدما أظهرت براعة شديدة في رياضة الفروسية وركوب الخيل بالمقلوب.
ووثقت المواطنة قدرتها على التحكم في الخيول في مقاطع فيديو، وحظيت هذه المقاطع بتفاعل كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد أحد أشهر اللقطات التي وجدت تفاعلا كبيرًا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تلك التي ظهرت فيها وهي تمطي الخيل بالمقلوب، لكون أن قيادة الخيل بالملقوب لا يجيده أي خيال حيث أن الخيل قد ينطلق ويعرض الخيال للخطر، لكن مهارة "أمل" في امتطاء الخيل مكنها من السيطرة عليه تماما.
يذكر أن الفروسية تعد واحدة من أقدم الرياضات التي عرفها الانسان بسائر المعمورة والفروسية هي مهارة إمتطاء الخيل وقيادتها، والقفز فوق الحواجز.
وتتضمن الفروسية استخدام الخيل في الأعمال وفي النقل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية، سواء كانت تدريبات فنية أو ثقافية، والرياضة التنافسية.