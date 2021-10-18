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مدرب النصر: الجماهير ستشاهد غداً فريق ينال رضاهم وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة 

منذ ساعة
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مدرب النصر: الجماهير ستشاهد غداً فريق ينال رضاهم وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة 

نواف السالم (صدى):
تحدث مدرب النصر بيدرو إيمانويل، عن ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وقال بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحفي:"الفريقين على نفس المستوى الفني، وهذه المباراة تحتاج لإستراتيجية وخطة، والمفاجأة غدًا ستكون نتيجة المباراة".

وأشار:"المباراة تعتبر فخر للكرة السعودية لتواجد الفريقين في هذا الدور، والأهم من عامل الخبرة هو كفاءة اللاعبين، وهذا ما نملكه في الفريق".

ولفت:"لن تؤثر علينا نتيجة الفوز الكبيرة في المباراة الماضية"، مبينا:"عملنا على إعداد اللاعبين بشكل جيد بدنياً وفنيًا، وسوف نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وجماهير النصر ستشاهد غداً فريق ينال رضاهم".

النصر
الهلال
الرياض
ديربي الرياض
ملعب مرسول بارك
بيدرو إيمانويل

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5545
منذ ساعة
"...وسوف نقاتل حتى اللحظة الأخيرة،..." وبيفرح المؤمنون بنصر الله وتحرير القدس الشريف من يد الصهاينة. هههه

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أحدث التعليقات

واحد منصف
حسب كلام الاستشاري ان قلب المراة اقوى من قلب الرجل فهذا يعني اننا ن٩تاج الى قسم قلب الرجل لانه هو الضعيف وليس قسم قلب...
غييييوووورررر
مالفائده من هذه الاخبار المقززه
ابو محمد 😎 ✍️
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..
علي
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟ ..

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