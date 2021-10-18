مدرب النصر: الجماهير ستشاهد غداً فريق ينال رضاهم وسنقاتل حتى اللحظة الأخيرة 

نواف السالم (صدى):
تحدث مدرب النصر بيدرو إيمانويل، عن ديربي الرياض بين الهلال والنصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الثلاثاء على ملعب مرسول بارك بالرياض.
وقال بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحفي:"الفريقين على نفس المستوى الفني، وهذه المباراة تحتاج لإستراتيجية وخطة، والمفاجأة غدًا ستكون نتيجة المباراة".
وأشار:"المباراة تعتبر فخر للكرة السعودية لتواجد الفريقين في هذا الدور، والأهم من عامل الخبرة هو كفاءة اللاعبين، وهذا ما نملكه في الفريق".
ولفت:"لن تؤثر علينا نتيجة الفوز الكبيرة في المباراة الماضية"، مبينا:"عملنا على إعداد اللاعبين بشكل جيد بدنياً وفنيًا، وسوف نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وجماهير النصر ستشاهد غداً فريق ينال رضاهم".