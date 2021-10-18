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الكشف عن قيمة اللاعبين في ديربي النصر والهلال

منذ 4 ساعات
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الكشف عن قيمة اللاعبين في ديربي النصر والهلال

ماجد محمد (صدى):

كشفت تقارير صحيفة قيمة اللاعبين الذين سيشاركون غدًا في المباراة التي ستجمع بين النصر والهلال في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبلغ قيمة اللاعبين 2021، 119 مليون يورو، في تصدر البرازيلي بيريرا قائمة اللاعبين الأعلى سعرًا، وبلغت قيمته 15 مليون يورو، بينما يليه اللاعب المالي الفرنسي "موسى ماريغا" بـ 10 ملاييون يورو، ثم اللاعب البيروفي كاريو الذي بلغ قيمته 6 ملايين يورو .

وبلغ سعر اللاعب غوميز 1.60 مليون يورو، بينما بلغ سعر اللاعب لوسيانو فييتو 5.5 مليون يورو، والكولومبي كويار بـ4 ملايين يورو، والكوري جانغ 1.50 مليون يورو، وسالم الدوسري، 3.20 مليون يورو، وفقا لـ"العربية".

وقدرت قيمة محمد كنو بـ 2.80 مليون يورو، ومحمد البريك بـ 2.50 مليون يورو، وصالح الشهري بـ 1.80 مليون يورو، وياسر الشهراني، مليونا يورو.

وبلغت قيمة اللاعبين في النصر57.7 مليون يورو، منها 12 مليون يورو للاعب الأرجنتيني غونزالو مارتينيز، يليه البرازيلي تاليسكا، الذي بلغ قيمته 10 ملايين يورو والكاميروني أبوبكر بالقيمة نفسها.

وبلغت قيمة المغربي عبدالرزاق حمدالله 5 ملايين يورو، في حين بلغ قيمة اللاعب الأوزبكي مشاريبوف 2.8 مليون يورو، وسلطان الغنام بـ 2.7 مليون يورو.

نادي النصر
النصر
الهلال
نادي الهلال
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 474
منذ دقيقتين
حرام كنو والبريك يتقاضيان اكثر من صالح الشهري قسمة ضيزا

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أحدث التعليقات

القول الصريح
حرام كنو والبريك يتقاضيان اكثر من صالح الشهري قسمة ضيزا
عاطل
تخبط فى القرارات
القول الصريح
اذشر اسم هذا الاديب الفريد ولاتبالي حتى نعرف مدى مداه ومنهاه فيه ادباء ودكاتره عايشين بالصدفه
القول الصريح
مسكينه الله يعوض على والديك بل والدي والديك ماذا لديك
رااايق
بس طلع لنا المنجم *** بررررررررررطع ** هههههههههههههههههه

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