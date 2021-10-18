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الموارد البشرية: توطين 11 نشاطًا في الباحة

منذ 11 ساعة
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الموارد البشرية: توطين 11 نشاطًا في الباحة

الباحة (صدى):
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا يقضي بتوطين (11) نشاطًا في منطقة الباحة، وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي ينفذ في المنطقة بالشراكة مع إمارة منطقة الباحة وضمن خطط الوزارة لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.

وشمل القرار توطين منافذ بيع: الملابس الجاهزة، الأثاث المنزلي، الأواني المنزلية، السجاد بجميع أنواعه، الكتب والأدوات المكتبية، الألعاب والدراجات الهوائية، الأجهزة الكهربائية، المواد البلاستيكية والصابون والمنظفات، المياه والمشروبات، الفواكه والخضروات والتمور، والهدايا والمشغولات بنسبة 100%، (ما عدا المهن المستثناة وهي مهن النظافة، والشحن والتفريغ، والسائقين)؛

كما شمل القرار توطين نشاط المقاهي بنسبة 50%، ونشاط المطاعم بنسبة 40%.وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ 11 06 1443 هـ الموافق 14 01 2022 م.وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت.

كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

 

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توطين
منطقة الباحة
نشاطات
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أحمد الراجحي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18391
منذ ساعة
الله يعطيك العافية يا أبو سلمان .. نبغى نادي رياضي صحي في كل حي باشتراك رمزي

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أحدث التعليقات

برنس
كفووووووو يا محمد نور اكوهم اكوهم المتبطحين
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ط 🍹🍹🍹
الاخ والاخت اللي علقوا على ماقالته هاذي التافهة عن امها وبمن قارنتها ؟ إليكم ماقالته عن امها وبمن قارنتها أبرأ إلى ألله من قولها...
عندما يغيب المساء
وليش تحرق اعصابها إذا قال بتزوج تقول الف مبروك
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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