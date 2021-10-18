فتح تحقيق في واقعة إجبار زوجة على مضاجعة كلب

القاهرة (صدى):
فتحت الجهات الأمنية المصرية تحقيقًا لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهرت فيها امرأة متزوجة تدعي أنها تعرضت للعنف والتعذيب من قبل زوجها، فضلا عن أنه حاول أجبرها على مضاجعة كلب.
وذكرت السيدة أن زوجها حبسها داخل غرفة وظل يضربها ويشد شعرها، ويهذبها باستخدام آلات حادة وجنزير لمدة 20 يوما، وفقا لـ"القاهرة 24".
وأضافت أن زوجها لم يكتف بذلك بل قام بالتبول عليها، وحاول أجبرها على مضاجعة كلب لكنها رفضت، لافتة إلى أن زوجها يتعاطى المخدرات، مضيفة أنها تمكنت من الهرب وأنها تريد من الشرطة إعادة أولادها لها من قبضة زوجها.