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فتح تحقيق في واقعة إجبار زوجة على مضاجعة كلب

منذ ساعتين
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فتح تحقيق في واقعة إجبار زوجة على مضاجعة كلب

القاهرة (صدى):

فتحت الجهات الأمنية المصرية تحقيقًا لكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهرت فيها امرأة متزوجة تدعي أنها تعرضت للعنف والتعذيب من قبل زوجها، فضلا عن أنه حاول أجبرها على مضاجعة كلب.

وذكرت السيدة أن زوجها حبسها داخل غرفة وظل يضربها ويشد شعرها، ويهذبها باستخدام آلات حادة وجنزير لمدة 20 يوما، وفقا لـ"القاهرة 24".

وأضافت أن زوجها لم يكتف بذلك بل قام بالتبول عليها، وحاول أجبرها على مضاجعة كلب لكنها رفضت، لافتة إلى أن زوجها يتعاطى المخدرات، مضيفة أنها تمكنت من الهرب وأنها تريد من الشرطة إعادة أولادها لها من قبضة زوجها.

الأمن
حبس
الأمن المصري
كلب
جنزير

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 303
منذ ساعة
تف على هذا الزوج الحقير
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136563
منذ 51 دقيقة
لا حول ولا قوة إ لا باالله العلي العظيم ..

.. ماهذا المجون والفسوق .... اعوذ باالله من حاله وفال الشيطان فاله ........
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8597
منذ 19 دقيقة
مالفائده من هذه الاخبار المقززه

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أحدث التعليقات

واحد منصف
حسب كلام الاستشاري ان قلب المراة اقوى من قلب الرجل فهذا يعني اننا ن٩تاج الى قسم قلب الرجل لانه هو الضعيف وليس قسم قلب...
غييييوووورررر
مالفائده من هذه الاخبار المقززه
ابو محمد 😎 ✍️
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..
علي
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟ ..

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