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الأمير سطام بن خالد لصحفي عراقي:"تحتاج إلى علاج نفسي بعد تدهور حالتك العقلية"

منذ ساعتين
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الأمير سطام بن خالد لصحفي عراقي:"تحتاج إلى علاج نفسي بعد تدهور حالتك العقلية"

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد، على فيديو للصحفي المقرب من فصائل الحشد الشعبي المسلحة في العراق، أحمد عبد السادة، يتحدث فيه عن قصف الإمارات.

وقال الأمير سطام بن خالد:"غباء وجهل وإرهاب منقطع النظير لم يحققوا أهدافهم بالإنتخابات أصبحوا يهددوا هنا وهناك، عندي معلومات دقيقة بأن هذا المدعو يحتاج إلى علاج نفسي بعد تدهور حالته العقلية".

وتابع:"في مثل مصري يقول طول ما البرص مش شايف الشبشب هيفضل فاكر نفسه تمساح".

وكان أحمد عبدالسادة قال في لقاء تلفزيوني:" عندي معلومات دقيقة بأنه سيتم استهداف الإمارات عسكريا من الأراضي العراقية بطائرات وصواريخ مسيرة لإيصال رسالة ردع لقائدي المؤامرة"، بحسب تعبيره.

العراق
الإمارات
إرهاب
غباء
جهل
الأمير سطام بن خالد
أحمد عبدالسادة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66953
منذ ساعة
ههههههههه 😂
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 303
منذ ساعة
شاهت الوحوه أيها الرفض عديمي الكرامة حمير المجوس احقر فئة على وجه الأرض
فايز محمد الشهري
فايز محمد الشهري عدد التعليقات : 226
منذ 37 دقيقة
لا تشيل هم الرد عليه هذا من نطف المتمتعين الحثالات
انا
انا عدد التعليقات : 1
منذ 32 دقيقة
امثال هذا يريدون شبشب
علي
علي عدد التعليقات : 1
منذ 28 دقيقة
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136563
منذ 27 دقيقة
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..

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أحدث التعليقات

واحد منصف
حسب كلام الاستشاري ان قلب المراة اقوى من قلب الرجل فهذا يعني اننا ن٩تاج الى قسم قلب الرجل لانه هو الضعيف وليس قسم قلب...
غييييوووورررر
مالفائده من هذه الاخبار المقززه
ابو محمد 😎 ✍️
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..
علي
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟ ..

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