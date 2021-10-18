الأمير سطام بن خالد لصحفي عراقي:"تحتاج إلى علاج نفسي بعد تدهور حالتك العقلية"

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد، على فيديو للصحفي المقرب من فصائل الحشد الشعبي المسلحة في العراق، أحمد عبد السادة، يتحدث فيه عن قصف الإمارات.
وقال الأمير سطام بن خالد:"غباء وجهل وإرهاب منقطع النظير لم يحققوا أهدافهم بالإنتخابات أصبحوا يهددوا هنا وهناك، عندي معلومات دقيقة بأن هذا المدعو يحتاج إلى علاج نفسي بعد تدهور حالته العقلية".
وتابع:"في مثل مصري يقول طول ما البرص مش شايف الشبشب هيفضل فاكر نفسه تمساح".
وكان أحمد عبدالسادة قال في لقاء تلفزيوني:" عندي معلومات دقيقة بأنه سيتم استهداف الإمارات عسكريا من الأراضي العراقية بطائرات وصواريخ مسيرة لإيصال رسالة ردع لقائدي المؤامرة"، بحسب تعبيره.