اتهام طبيب مشهور بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف

القاهرة (صدى):
تعرض طبيب مصري المشهور لاتهامات بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف بسبب تعليق كتبه على خبر تبرعها بأعضائها بعد وفاتها.
وأحدث تعليق الطبيب جدلا واسعا بسبب الشهرة التي يحظى بها، إذ يعتبر الدكتور من أبرز مقدمي المحتوى الخاص بطلاب الطب على موقع "يوتيوب"، وكان التعليق وسط مجموعة من التعليقات المسيئة للفنانة، مما جعل البعض يفهمونه بطريقة خاطئة.
وقال الطبيب أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية بعيدا عن التحرش تماما، وإنما هي مزحة مثل غيرها، مؤكدًا أنه حذف التعليق بعد ساعة واحدة فقط من كتابته، معبرا عن استيائه الكبير من المتداولين للتعليق،
وأضاف انه على استعداد للاعتذار للفنانة رانيا يوسف، في حال استاءت من التعليق أو فهمته عن طريق الخطأ، فهو لا يقبل الإساءة لأي شخص على الإطلاق: