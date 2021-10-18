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اتهام طبيب مشهور بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف

منذ 5 ساعات
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اتهام طبيب مشهور بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف

القاهرة (صدى):
تعرض طبيب مصري المشهور لاتهامات بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف بسبب تعليق كتبه على خبر تبرعها بأعضائها بعد وفاتها.

وأحدث تعليق الطبيب جدلا واسعا بسبب الشهرة التي يحظى بها، إذ يعتبر الدكتور من أبرز مقدمي المحتوى الخاص بطلاب الطب على موقع "يوتيوب"، وكان التعليق وسط مجموعة من التعليقات المسيئة للفنانة، مما جعل البعض يفهمونه بطريقة خاطئة.

وقال الطبيب أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية بعيدا عن التحرش تماما، وإنما هي مزحة مثل غيرها، مؤكدًا أنه حذف التعليق بعد ساعة واحدة فقط من كتابته، معبرا عن استيائه الكبير من المتداولين للتعليق،

وأضاف انه على استعداد للاعتذار للفنانة رانيا يوسف، في حال استاءت من التعليق أو فهمته عن طريق الخطأ، فهو لا يقبل الإساءة لأي شخص على الإطلاق:

التحرش
طبيب
رانيا يوسف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136573
منذ 56 دقيقة
طيب طيب .. تسمح لك هاالمره بس لا تعيدها ..

.. ترى المسأله سالفة اللي يقول // حرِّك تبلش .. والناس طفرانه يبون قروش ، خصوصاً الستات والسبعات كمان ..

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أحدث التعليقات

الملل
منطقة العمارية منفس للشباب العزاب ماهو للبنات وتقول ليش يتحرشون بالبنات السؤال وش ودهن يعني المعزى وش ودهن للذئاب
عبدالله
عليكم بـ حمير ومراكب المجوس عديمي الكرامة
عبدالله
وضّبوه توضيب ما يخر الموية
ابو فيصل ج@@
اللهم عجل بهلك المجرمين وقائدهم الحوثي الذين ارعبون الآمنين ويعثون فى البلد فسادآ
عبدالله
صلب لمدة اسبوع

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