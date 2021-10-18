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البنت سلمت منه

منذ 14 ساعة
2564
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54326
منذ 48 دقيقة
وين البنت

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أحدث التعليقات

برنس
كفووووووو يا محمد نور اكوهم اكوهم المتبطحين
ابو عمار
ههههههههههههههههه
ط 🍹🍹🍹
الاخ والاخت اللي علقوا على ماقالته هاذي التافهة عن امها وبمن قارنتها ؟ إليكم ماقالته عن امها وبمن قارنتها أبرأ إلى ألله من قولها...
عندما يغيب المساء
وليش تحرق اعصابها إذا قال بتزوج تقول الف مبروك
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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