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أسرع صيادين سمك في العالم
منذ 3 ساعات
1076
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136553
منذ ساعة
ببهاالسهوله ، وتونه برضه ......باالتوفيق......!!؟
ابوبدر
عدد التعليقات : 3937
منذ 29 دقيقة
هو صحيح الصيد بس المقطع مسرع وعندي الاصل حقه ابطأ من كذا. طريقة الصيد هذي تعتمد على انهم يصيدون اسماك السردين او الوزف كما هو معروف كطعم ويروحون الى مكان صيد التونة واذا حددوا مكانها كسرب صاروا يدورون حولها ويرمون السردين بواسطة اشخاص محددة لايهام التونة بانهم في سرب من اسماك السردين ومن ثم يبدا الصيادين بانزال عصيهم ويصيدون التونة وراء بعض 😉
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هادي جبران الهاجري
ما يخلي حركات ابو الطعمية النصاب ربنا يهته
رااايق
ماااعندشش ماعند جدتي بس *** !!!
ابوبدر
هو صحيح الصيد بس المقطع مسرع وعندي الاصل حقه ابطأ من كذا. طريقة الصيد هذي تعتمد على انهم يصيدون اسماك السردين او الوزف كما...
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