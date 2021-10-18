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محكمة تعاقب فتاة لقولها "أنت مرفوع عنك القلم"

منذ ساعة
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محكمة تعاقب فتاة لقولها "أنت مرفوع عنك القلم"

أبوظبي (صدى):

أصدرت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، حكما ضد فتاة خليجية لكونها قالت لنائب مدير مستشفى برأس الخيمة "أنتم مرفوع عنكم القلم"، أثناء تأدية وظيفته.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما قامت الفتاة بزيارة مريض مخالفة بذلك الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، ما دفع نائب المستشفى لمطالبتها بالخروج من غرفة المريض والتوجه لغرفة المدير، وذلك بحسب "الإمارات اليوم".

وطلب نائب المدير منها الانتظار لحين حضور المدير لكن تكييف المكتب كان معطل حينها، وكانت درجة الحرارة مرتفعة، ما دفعها للخروج منه، وعندما طلب منها الخروج من المستشفى فقالت له "أنتم مرفوع عنكم القلم، أي أنه لا توجد عليكم مخالفة لوجودها بالمستشفى.

ورأت المحكمة أن العبارة بها تحقير والحط من قدر نائب المستشفى، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهمة ومعاقبتها وبتغريمها 5 آلاف درهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بالحكم، وألزمها بالرسم المستحق عن الدعوى الجزائية.

رأس الخيمة
مستشفى
كورونا
محكمة
فيروس كورونا

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83384
منذ 30 دقيقة
الحمد لله واشكر

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
ما يخلي حركات ابو الطعمية النصاب ربنا يهته
رااايق
ماااعندشش ماعند جدتي بس *** !!!
ابوبدر
هو صحيح الصيد بس المقطع مسرع وعندي الاصل حقه ابطأ من كذا. طريقة الصيد هذي تعتمد على انهم يصيدون اسماك السردين او الوزف كما...
عندما يغيب المساء
الحمد لله واشكر
خالد
انتوا ابعدوا عنكم المسؤليه وضبطوا شباب من بلدنا ويقضوا عليهم واحد واحد ويدخلون بهم الرعب حتى يذهبوا وهي تعتبر خناقه ومشاكل وربعنا يصفوهم تصفيه...

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