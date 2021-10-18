محكمة تعاقب فتاة لقولها "أنت مرفوع عنك القلم"

أبوظبي (صدى):
أصدرت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة، حكما ضد فتاة خليجية لكونها قالت لنائب مدير مستشفى برأس الخيمة "أنتم مرفوع عنكم القلم"، أثناء تأدية وظيفته.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما قامت الفتاة بزيارة مريض مخالفة بذلك الاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، ما دفع نائب المستشفى لمطالبتها بالخروج من غرفة المريض والتوجه لغرفة المدير، وذلك بحسب "الإمارات اليوم".
وطلب نائب المدير منها الانتظار لحين حضور المدير لكن تكييف المكتب كان معطل حينها، وكانت درجة الحرارة مرتفعة، ما دفعها للخروج منه، وعندما طلب منها الخروج من المستشفى فقالت له "أنتم مرفوع عنكم القلم، أي أنه لا توجد عليكم مخالفة لوجودها بالمستشفى.
ورأت المحكمة أن العبارة بها تحقير والحط من قدر نائب المستشفى، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهمة ومعاقبتها وبتغريمها 5 آلاف درهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق بالحكم، وألزمها بالرسم المستحق عن الدعوى الجزائية.