تفاصيل الحالة الصحية لوائل كافوري بعد تعرضه لحادث سير

بيروت (صدى):
غادر الفنان وائل كافوري المستشفى، مساء أمس الأحد، بعد تعرضه لحادث سير مروّع شمالي العاصمة بيروت.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي المحلية والعربية قد ضجت بخبر تعرض الفنان كافوري لحادث سير على الخط السريع في منطقة جبيل ودخوله إلى المستشفى.
وقالت مصادر طبية إنه "كان من المفترض أن يخرج كافوري يوم السبت من المستشفى، لكن الأطباء فضلوا بقاءه تحت المراقبة لغاية مساء الأحد خوفاً من أي نزيف قد يطرأ فجأة"، مشيرةً الى أنه سمح له قبل المغادرة بزيارة الأصدقاء والمقربين في غرفته الخاصة ولدقائق قليلة.
وبينت المصادر أن كافوري تعرض لرضوضٍ في جسمه ووجهه استوجبت إبقاءه في المستشفى ليومين، في وقتٍ طمأن عددٌ من المقرّبين منه بأنّ حالته الصحيّة مستقرّة وهو بخير ويمكنه أن يستأنف نشاطه الفنّي قريباً.
وعلقت طليقته أنجيلا بشارة، عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "الحمد لله ع سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمد لله".