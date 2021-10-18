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"فيفا" يوجه ببحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

منذ ساعة
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"فيفا" يوجه ببحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

وكالات (صدى):
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الدعوة إلى كل مدربي المنتخبات الوطنية، للاجتماع من أجل بحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وسيُعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء والخميس وسيقود المناقشات المسؤول عن التطوير في الفيفا، آرسين فينغر.

فيما تعهد الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمعارضة هذا المقترح، إذ أن الاتحادات الوطنية الأوروبية سترفض المشاركة في أي بطولة جديدة أو تنفيذ أي جدول جديد للمباريات الدولية إذا تم التصديق على المقترح، بحسب "رويترز".

وقال فينغر في بيان: ”ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا بارزا في هذا النقاش.

فيفا
كأس العالم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
المباريات
المنتخبات

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2748
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهلكوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ببهاالسهوله ، وتونه برضه ......باالتوفيق......!!؟
Ali
جده والرياض لابد تنظيفها من الزبالين سوري فلسطيني لبناني هذه الفئات نجسه مهما أحسنت إليها تبغضك ولابد من التعامل معهم بالشدة لانهم حاقدين على...
علي القحطاني
الله يكفيكم شرها
أبو عامر
السلام عليكم يجب إبلاغ الدفاع المدني وهذا من اختصاصهم

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