"فيفا" يوجه ببحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

وكالات (صدى):
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الدعوة إلى كل مدربي المنتخبات الوطنية، للاجتماع من أجل بحث مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.
وسيُعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو يومي الثلاثاء والخميس وسيقود المناقشات المسؤول عن التطوير في الفيفا، آرسين فينغر.
فيما تعهد الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمعارضة هذا المقترح، إذ أن الاتحادات الوطنية الأوروبية سترفض المشاركة في أي بطولة جديدة أو تنفيذ أي جدول جديد للمباريات الدولية إذا تم التصديق على المقترح، بحسب "رويترز".
وقال فينغر في بيان: ”ستلعب مشاركة مدربي المنتخبات الوطنية دورا بارزا في هذا النقاش.