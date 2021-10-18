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مهيرة عبدالعزيز تكشف عن استيائها من مهرجان الجونة لهذا السبب

منذ ساعتين
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مهيرة عبدالعزيز تكشف عن استيائها من مهرجان الجونة لهذا السبب

القاهرة (صدى):
كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز عن استيائها من إدارة مهرجان الجونة السينمائي بسبب عدم تقديمها بشكل لائق خلال الافتتاح.

وجاء ذلك عندما شاركت الفنان محمد رمضان والفنان رد وان ونعمان بلعياشي في استعراضات أغنية "جو البنات"، حيث اكتفت مقدمة الحفل ناردين فرج بتقديم محمد رمضان فقط.

وأشارت "مهيرة" أنها ليست الوحيدة التي لم يتم تقديمها خلال الحفل فلم يذكر اسم ريد وان أو نعمان، وحتى لم يتم تقديم الفنانات اللواتي تواجدن معها.

كما أكدت "مهيرة" أن ناردين اعتذرت منها وأنها لم تكن تعلم بأنها متواجدة بالحفل مشيرة إلى أن القائمون على الحفل هم المسؤلون عن ذلك وليس "رمضان أو ناردين".

 

محمد رمضان
مهيرة عبدالعزيز
مهرجان الجونة
رد وان
ناردين فرج
أغنية جو البنات

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10028
منذ 29 دقيقة
ماااعندشش ماعند جدتي بس *** !!!

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أحدث التعليقات

هادي جبران الهاجري
ما يخلي حركات ابو الطعمية النصاب ربنا يهته
رااايق
ماااعندشش ماعند جدتي بس *** !!!
ابوبدر
هو صحيح الصيد بس المقطع مسرع وعندي الاصل حقه ابطأ من كذا. طريقة الصيد هذي تعتمد على انهم يصيدون اسماك السردين او الوزف كما...
عندما يغيب المساء
الحمد لله واشكر
خالد
انتوا ابعدوا عنكم المسؤليه وضبطوا شباب من بلدنا ويقضوا عليهم واحد واحد ويدخلون بهم الرعب حتى يذهبوا وهي تعتبر خناقه ومشاكل وربعنا يصفوهم تصفيه...

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