مهيرة عبدالعزيز تكشف عن استيائها من مهرجان الجونة لهذا السبب

القاهرة (صدى):
كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز عن استيائها من إدارة مهرجان الجونة السينمائي بسبب عدم تقديمها بشكل لائق خلال الافتتاح.
وجاء ذلك عندما شاركت الفنان محمد رمضان والفنان رد وان ونعمان بلعياشي في استعراضات أغنية "جو البنات"، حيث اكتفت مقدمة الحفل ناردين فرج بتقديم محمد رمضان فقط.
وأشارت "مهيرة" أنها ليست الوحيدة التي لم يتم تقديمها خلال الحفل فلم يذكر اسم ريد وان أو نعمان، وحتى لم يتم تقديم الفنانات اللواتي تواجدن معها.
كما أكدت "مهيرة" أن ناردين اعتذرت منها وأنها لم تكن تعلم بأنها متواجدة بالحفل مشيرة إلى أن القائمون على الحفل هم المسؤلون عن ذلك وليس "رمضان أو ناردين".