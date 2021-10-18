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‏وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

منذ ساعة
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‏وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول

واشنطن (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد كولن لوثر باول من مواليد 5 أبريل 1937 (العمر 84 سنة)، هارلم، نيويورك، بالولايات المتحدة، و‏ هو سياسي أمريكي وجنرال متقاعد بأربعة نجوم في جيش الولايات المتحدة.

ولد باول في هارلم وهو ابن مهاجرين جامايكيين من أصل أفريقي، وخلال مسيرته العسكرية، عمل باول أيضا مستشاراً للأمن القومي، وقائد لقيادة الجيش الأمريكي ورئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وشغل المنصب الأخير خلال حرب الخليج الثانية.

 

أمريكا
وفاة
كورونا
الخارجية الأمريكية
فيروس كورونا
كولن باول

التعليقات

غربة أنسان
غربة أنسان عدد التعليقات : 28
منذ ساعة
الفالاهالا تناديه وبأنتظاره ! ..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 298
منذ 47 دقيقة
عقبى لجورج بوش الابن والكور أوباما وهيلاري كلنتون والقينة كوندليسا رايس وجميع الشلة الارهابية
سالم
سالم عدد التعليقات : 171
منذ 46 دقيقة
مع زمرة ابوجهل لعنبو ذا الوجة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136547
منذ 29 دقيقة
مقر فرعون وقومه .. بإذن الله .. والبقية تتبعكم ..

.. فرعون مولِّم لكم زِقٌ من صديد .. ( يكرم من يفرأ ) ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا شغت نمله حمرا من الحجم الكبير تتلوى ، ماادري عضها صرصور ، المهم نفس اللون ونفس التلوًي ..
عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الجرائم التي ترتكب في مصر الكنانة الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مقر فرعون وقومه .. بإذن الله .. والبقية تتبعكم .. .. فرعون مولِّم لكم زِقٌ من صديد .. ( يكرم من يفرأ ) ..
سكب سعدون
وآلله فى ناس اشد حاجة علة من هم بالحرم هولاء العمال للمعلومية محصلينها منه ومن غيرووو من زمان وأكثرهم امورها ممتازة

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