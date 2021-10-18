واشنطن (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
ويعد كولن لوثر باول من مواليد 5 أبريل 1937 (العمر 84 سنة)، هارلم، نيويورك، بالولايات المتحدة، و هو سياسي أمريكي وجنرال متقاعد بأربعة نجوم في جيش الولايات المتحدة.
ولد باول في هارلم وهو ابن مهاجرين جامايكيين من أصل أفريقي، وخلال مسيرته العسكرية، عمل باول أيضا مستشاراً للأمن القومي، وقائد لقيادة الجيش الأمريكي ورئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وشغل المنصب الأخير خلال حرب الخليج الثانية.