بالفيديو.. رقصة مثيرة لـ ميريام فارس بالشال الأسود

أميرة خالد (صدى):
أحدث فيديو للنجمة ميريام فارس ضجة كبيرة بين متابعيها في انستغرام حيث ظهرت وهي ترقص بحركات غريبة وهي تهفي وجهها وشعرها بالشال الأسود خلال إحيائها حفل زفاف في العاصمة القطرية الدوحة.
وارتدت ميريام فارس فستانا أنيقا بتصميم بسيط بلون زهري ناعم مع حزام على الخصر بأحجار لامعة ونسقت مع الفستان الصيفي قلادة ناعمة مرصعة بأحجار الألماس مع أقراط من الماس أيضاً، وراحت كعادتها تغني وترقص بحركات غريبة ومضحكة.
وأثارت ميريام للكثير من الانتقادات الساخرة والتعليقات القاسية بسبب طريقتها في الرقص بالحجاب الأسود وهي تقدم رقصة السامري بحركات انسيابية خبت خلالها شعرها ووجهها والقسم العلوي من جسمها بالكامل بالمنديل الاسود، ما أحدث جدلا واسعا بين متابعيها.