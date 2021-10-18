نقل ملكية أرض تابعة لـ "الدفاع" لتكون أرضًا حكومية في بيشة

أبها (صدى):
وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة في منطقة عسير، التي تبلغ مساحتها 22,580,225 مترًا مربعًا، لتكون أرضا حكومية تتحقق عليها أهداف استراتيجية التطوير والاحتياج التنموي في عسير.
وزف رئيس هيئة تطوير عسير الأمير تركي بن طلال، البشرى بذلك لأهالي بيشة؛ حيث أعلن عن بدء العمل من فريق مختص لوضع منهج للتطوير المميز بمعايير عالمية.
وأشار إلى أنها تعزز جودة الحياة، كما توفر فرص العمل مراعية الانسجام ما بين الأصالة والحداثة، فيما قال أهالي بيشة بحب واحد: "شكرا ولي العهد الأمين: الشمس الوطن التي لا تغيب".