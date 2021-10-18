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نقل ملكية أرض تابعة لـ "الدفاع" لتكون أرضًا حكومية في بيشة

منذ ساعة
1834
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نقل ملكية أرض تابعة لـ "الدفاع" لتكون أرضًا حكومية في بيشة

أبها (صدى):
وافق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على نقل ملكية الأرض التابعة لوزارة الدفاع جنوب مدينة بيشة في منطقة عسير، التي تبلغ مساحتها 22,580,225 مترًا مربعًا، لتكون أرضا حكومية تتحقق عليها أهداف استراتيجية التطوير والاحتياج التنموي في عسير.

وزف رئيس هيئة تطوير عسير الأمير تركي بن طلال، البشرى بذلك لأهالي بيشة؛ حيث أعلن عن بدء العمل من فريق مختص لوضع منهج للتطوير المميز بمعايير عالمية.

وأشار إلى أنها تعزز جودة الحياة، كما توفر فرص العمل مراعية الانسجام ما بين الأصالة والحداثة، فيما قال أهالي بيشة بحب واحد: "شكرا ولي العهد الأمين: الشمس الوطن التي لا تغيب".

 

عسير
بيشة
ولي العهد
وزارة الدفاع
أرض حكومية
ملكية أرض

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18379
منذ 47 دقيقة
نصف بيشة ما شاء الله.. وما أوسع الفضاء حول بيشة

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أحدث التعليقات

ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
غربة أنسان
نصيحة من ذهب لا تهمز ولا تلمز ولا تغتاب ولا تطعن ولا تفتش في سمعة وعرض وشرف الناس فيبتليك الله اشد البلاء حتى لو...
عبدالله
جزاك الله خير يادكتور على النصح والتنبيه
عبدالله
الكلب ما يعض اخوه

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