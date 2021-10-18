بالفيديو.. شخص يعتدي على زميلته بسكين ويشوه وجهها

عمّان (صدى):
تعرضت فتاة اردنية من قبل زميل لها في العمل، حيث مزق وجهها باستخدام سكين حادة (مِشرط).
تفصيلا، يوم وقوع الجريمة وصلت الضحية إلى مقر الشركة لاستلام الشفت في تمام الساعة السابعة صباحا، و وجدت زميلها الذي كان من المفترض أن تستلم منه العمل، ما يزال مواصلا عمله، فتوجهت إلى المسؤولة واخبرتها أنه ما يزال يعمل، وأنها ستنتظر في مكتب آخر لحين انتهائه من عمله.
وتوجهت الفتاة إلى المكتب الآخر، فلحق بها المعتدي، ودار بينهما حديث حول العمل ومهام كل منهما، لتدخل المسؤولة إلى ذات المكتب المتواجدين فيه على وقع اصواتهما، فبادرت للإتصال عبر تقنية الفيديو مباشرة مع مدير الشركة ما استفز الشاب الذي قام فورا بالاعتداء على ضحيته بسلاحه الأبيض، من خلال تمزيق وجهها، مسببا لها عاهة دائمة، بعدما ترك في وجهها 400 غرزة، وليغادر مقر الشركة وكأن شيئا لم يكن، متجها إلى الشرطة لتسليم نفسه.