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وزير النقل يعلن قرب إطلاق قطار بين الدمام والجبيل (فيديو)

منذ ساعتين
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وزير النقل يعلن قرب إطلاق قطار بين الدمام والجبيل (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، عن قرب تدشين قطار يربط بين الدمام والجبيل ورأس الخير.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن المشروع جاري تحت التنفيذ ومن المتوقع افتتاحه قبل منتصف العام المقبل.

وأكد الوزير الجاسر أن القطار سيخدم قطاع النقل في المنطقة الشرقية.

وفي السياق ذاته، قال الوزير صالح الجاسرإن وزارة النقل عملت على صيانة قطار الرياض الشرقية لرفع مستوى الخدمة والجودة والسلامة، ورفعت سرعته من 120 إلى 160 كلم.

وأكد أن دمج أعمال الخطوط الحديدية في شركة سار يرفع الكفاءة التشغيلية.

الشرقية
الدمام
الجبيل
قطار
وزير النقل
رأس الخير

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10020
منذ 57 دقيقة
كويس ***!!!!

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أحدث التعليقات

ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
غربة أنسان
نصيحة من ذهب لا تهمز ولا تلمز ولا تغتاب ولا تطعن ولا تفتش في سمعة وعرض وشرف الناس فيبتليك الله اشد البلاء حتى لو...
عبدالله
جزاك الله خير يادكتور على النصح والتنبيه
عبدالله
الكلب ما يعض اخوه

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