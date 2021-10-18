وزير النقل يعلن قرب إطلاق قطار بين الدمام والجبيل (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، عن قرب تدشين قطار يربط بين الدمام والجبيل ورأس الخير.
وأوضح خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن المشروع جاري تحت التنفيذ ومن المتوقع افتتاحه قبل منتصف العام المقبل.
وأكد الوزير الجاسر أن القطار سيخدم قطاع النقل في المنطقة الشرقية.
وفي السياق ذاته، قال الوزير صالح الجاسرإن وزارة النقل عملت على صيانة قطار الرياض الشرقية لرفع مستوى الخدمة والجودة والسلامة، ورفعت سرعته من 120 إلى 160 كلم.
وأكد أن دمج أعمال الخطوط الحديدية في شركة سار يرفع الكفاءة التشغيلية.