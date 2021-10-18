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خلاف بين زوجين على غسيل الملابس ينتهي نهاية مأسوية

منذ 4 ساعات
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خلاف بين زوجين على غسيل الملابس ينتهي نهاية مأسوية

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة مصرية من محافظة الدقهلية على طعن زوجها إثر مشاجرة نشبت بينهما على سبب بسيط.

وأوضح الزوج في تصريح لـ "سكاي نيوز"، أنهما اختلفا على غسيل الملابس إذ أنه يوم الواقعة قامت الزوجة بوضع ملابسه بالكامل في المياه وتركتها، ليستيقظ في اليوم التالي ليجد جميع ملابسه مبتلة ولم يجد ما يرتديه.

وأضاف الزوج أنه حدثت مشاجرة على إثر ذلك، وفوجئ بأنها الطقت سكين المطبخ وقامت بطعنه وتركته غرقا في دمائه حتى جاء أحد أصدقاءه ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

وأشار إلى أن الزوجة هددته بالقتل أكثر من مرة كلما طلب منها شيء حتي نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبناءه.

 

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136546
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اعوذ باالله من الشيطان الرجيم ونزغاته ..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 298
منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ما هذه الجرائم التي ترتكب في مصر الكنانة الله المستعان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا شغت نمله حمرا من الحجم الكبير تتلوى ، ماادري عضها صرصور ، المهم نفس اللون ونفس التلوًي ..
عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الجرائم التي ترتكب في مصر الكنانة الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مقر فرعون وقومه .. بإذن الله .. والبقية تتبعكم .. .. فرعون مولِّم لكم زِقٌ من صديد .. ( يكرم من يفرأ ) ..
سكب سعدون
وآلله فى ناس اشد حاجة علة من هم بالحرم هولاء العمال للمعلومية محصلينها منه ومن غيرووو من زمان وأكثرهم امورها ممتازة

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