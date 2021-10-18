خلاف بين زوجين على غسيل الملابس ينتهي نهاية مأسوية

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة مصرية من محافظة الدقهلية على طعن زوجها إثر مشاجرة نشبت بينهما على سبب بسيط.
وأوضح الزوج في تصريح لـ "سكاي نيوز"، أنهما اختلفا على غسيل الملابس إذ أنه يوم الواقعة قامت الزوجة بوضع ملابسه بالكامل في المياه وتركتها، ليستيقظ في اليوم التالي ليجد جميع ملابسه مبتلة ولم يجد ما يرتديه.
وأضاف الزوج أنه حدثت مشاجرة على إثر ذلك، وفوجئ بأنها الطقت سكين المطبخ وقامت بطعنه وتركته غرقا في دمائه حتى جاء أحد أصدقاءه ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة.
وأشار إلى أن الزوجة هددته بالقتل أكثر من مرة كلما طلب منها شيء حتي نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبناءه.