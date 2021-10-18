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السجن 3 سنوات لشاب تحرش بفتاة على الملأ

منذ ساعة
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السجن 3 سنوات لشاب تحرش بفتاة على الملأ

القاهرة (صدى):
حكمت محكمة مصرية، بالسجن لشاب 3 سنوات بعد تحرشه بفتاة في محطة مترو السادات، وذلك بعد 5 أيام من القبض عليه.

وأصدر النائب العام المصري أمرا بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة جنح قصر النيل، والتي عاقبته بالسجن، لإدانته بارتكاب جريمة التحرش بإتيانه أمورا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة.

وثبت ذلك من مشاهدة مقطع صورته المجني عليها خلال الواقعة، وما أقره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة المترو، والثابت منها ملاحقة المحكوم عليه للمجني عليها، فضلا عما ورد بتحريات المباحث.

 

تحرش
مترو
محطة مترو
محطة السادات
قصر النيل

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54287
منذ 52 دقيقة
يستاهل الجلد مع السجن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136540
منذ 36 دقيقة
يستاهل مايجيه ..

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أحدث التعليقات

الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
كفو كفو كفو كفو
غربة انسان
الى اين سيذهب المجرمون الذين اغتالوا فرحا وسعادة وسرقوا اجمل لحظات العمر وقتلوا ارواحا بكل برودة وعبث كم سيعيشون والى اين سينتهون ومن سيقابلون...
خبير زمانه
جبل علي تدور حوله الشائعات بوجود تلاعب من الشركات العامله فيه من غش وتلاعب وتزوير منتجات وسيطرة الاجانب عليه وهمهم جلب المال ونظام الامارات...
غربة انسان
عدالة السماء أرفع من دناءة وسفالة كل الفرحين والظالمين ف هذه الدنيا عدالة السماء ستأتي وتنصف كل مظلوم مهما كان المصاب والجرح والالم
kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسيا العالمي

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