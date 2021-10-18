السجن 3 سنوات لشاب تحرش بفتاة على الملأ

القاهرة (صدى):
حكمت محكمة مصرية، بالسجن لشاب 3 سنوات بعد تحرشه بفتاة في محطة مترو السادات، وذلك بعد 5 أيام من القبض عليه.
وأصدر النائب العام المصري أمرا بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة جنح قصر النيل، والتي عاقبته بالسجن، لإدانته بارتكاب جريمة التحرش بإتيانه أمورا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة.
وثبت ذلك من مشاهدة مقطع صورته المجني عليها خلال الواقعة، وما أقره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة المترو، والثابت منها ملاحقة المحكوم عليه للمجني عليها، فضلا عما ورد بتحريات المباحث.