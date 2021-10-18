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توزيع 2000 مظلة على المصلين والمعتمرين في صحن المطاف

منذ 46 دقيقة
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توزيع 2000 مظلة على المصلين والمعتمرين في صحن المطاف

مكة المكرمة (صدى):
قامت وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بتوزيع قرابة (2000) مظلة على الزوار والمعتمرين في صحن المطاف .

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن الإدارة قامت بتوزيع المظلات للمعتمرين والقاصدين، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية التوزيع، بالتعاون مع الجهات المشاركة في عملية التوزيع وزيادة أعداد المتطوعين لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لمرتادي البيت العتيق.

مظلة
شؤون الحرمين
المطاف
الزوار
المصلين
الأعمال التطوعية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136540
منذ 12 دقيقة
جزاكم الله خير ، يا ايادي الخير والبركه ...

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