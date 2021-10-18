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" التعليم " تحدد معايير جديدة لـ "تقويم المعلمين"

منذ 4 ساعات
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" التعليم " تحدد معايير جديدة لـ "تقويم المعلمين"

الرياض (صدى):
قررت وزارة التعليم، مراجعة وتحديث معايير تقويم أداء المعلمين، حيث تضمين التغييرات في طرق التدريس والمناهج وجودة تطبيقها بـأداء المعلم.

و يهدف ذلك إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية، حيث يتم العمل على مراجعة تنفيذ برامج لتطوير المهارات القيادية لقادة المدارس, وزيادة مسؤولياتهم ومساءلتهم عن النتائج، وربط أدائهم بنواتج التعلم للطالب.

وذكرت تقارير أنه يجري العمل على مراجعة الحوكمة والصلاحيات الحالية وآليات إدارة الموارد في منظومة التعليم العام بجميع مراحله وفئاته, وفقًا لـ " المدينة ".

ويأتي ذلك لزيادة المرونة, وتعزيز المحاسبة على النتائج, واعادة تحديد ادوار القيادات التعليمية وصولا للميدان, والاستخدام الامثل للموارد.

 

التعليم
وزارة التعليم
طرق التدريس
تقويم المعلمين

التعليقات

سارة
سارة عدد التعليقات : 81
منذ ساعة
أكبر خطأ ربط أداء المعلم بتقدير الطلاب. بعض مديرات المدراس تطلب من المعلمات إعطاء الطالبات أداء ممتاز علشان ماينزل مستوى مدرستها وبتالي راح يطبقون المعلمات نفس الشيء علشان ماينزل مستواهن. ولي يروح فيها الطالبات مخرجات ضعيفة مااستفدنا شي.
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 28
منذ 53 دقيقة
بالفعل اختي العظيمة سارة هذا ما يخططون ويسعون اليه الاعداء بحق اجيالنا القادمة يريدون اظهار جيل جاهل لا يعلم ماهو التعليم !
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 28
منذ 40 دقيقة
صبرا جميل والله المستعان ..
الله يكون في العون ويصلح الحال بس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا شغت نمله حمرا من الحجم الكبير تتلوى ، ماادري عضها صرصور ، المهم نفس اللون ونفس التلوًي ..
عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الجرائم التي ترتكب في مصر الكنانة الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مقر فرعون وقومه .. بإذن الله .. والبقية تتبعكم .. .. فرعون مولِّم لكم زِقٌ من صديد .. ( يكرم من يفرأ ) ..
سكب سعدون
وآلله فى ناس اشد حاجة علة من هم بالحرم هولاء العمال للمعلومية محصلينها منه ومن غيرووو من زمان وأكثرهم امورها ممتازة

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