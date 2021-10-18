" التعليم " تحدد معايير جديدة لـ "تقويم المعلمين"

الرياض (صدى):
قررت وزارة التعليم، مراجعة وتحديث معايير تقويم أداء المعلمين، حيث تضمين التغييرات في طرق التدريس والمناهج وجودة تطبيقها بـأداء المعلم.
و يهدف ذلك إلى تحسين مخرجات التعليم الأساسية، حيث يتم العمل على مراجعة تنفيذ برامج لتطوير المهارات القيادية لقادة المدارس, وزيادة مسؤولياتهم ومساءلتهم عن النتائج، وربط أدائهم بنواتج التعلم للطالب.
وذكرت تقارير أنه يجري العمل على مراجعة الحوكمة والصلاحيات الحالية وآليات إدارة الموارد في منظومة التعليم العام بجميع مراحله وفئاته, وفقًا لـ " المدينة ".
ويأتي ذلك لزيادة المرونة, وتعزيز المحاسبة على النتائج, واعادة تحديد ادوار القيادات التعليمية وصولا للميدان, والاستخدام الامثل للموارد.