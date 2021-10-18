اكتمال جاهزية ياسر الشهراني قبل ديربي الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، على جاهزية الظهير الأيسر لنادي الهلال ياسر الشهراني للقاء ديربي القرن أمام النصر، وقرار مشاركته بيد المدرب البرتغالي ليونارد جارديم.
ويعتبر ياسر الشهراني صاحب الـ 29 عاما، من أهم أسلحة الهلال هجوميا ودفاعيا، حيث شارك مع الزعيم خلال الموسم الجاري بالدوري في 5 مباريات صنع خلالها هدفين، بينما لعب مع الفريق في دوري أبطال آسيا 7 لقاءات وسجل هدف.
ومن الجدير بالذكر، أنه يستعد الهلال لملاقاة النصر، على ملعب مرسول بارك، في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.