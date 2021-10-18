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نهاية مؤلمة لسيدة مع طفلها الرضيع
منذ 4 ساعات
1144
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54287
منذ 4 ساعات
مسكينه يمكن تعبانه او ما تشوف زين
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136547
منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا شغت نمله حمرا من الحجم الكبير تتلوى ، ماادري عضها صرصور ، المهم نفس اللون ونفس التلوًي ..
عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الجرائم التي ترتكب في مصر الكنانة الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مقر فرعون وقومه .. بإذن الله .. والبقية تتبعكم .. .. فرعون مولِّم لكم زِقٌ من صديد .. ( يكرم من يفرأ ) ..
سكب سعدون
وآلله فى ناس اشد حاجة علة من هم بالحرم هولاء العمال للمعلومية محصلينها منه ومن غيرووو من زمان وأكثرهم امورها ممتازة
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