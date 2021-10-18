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رجل يضرب زوجته امام المارة
منذ ساعة
827
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54287
منذ 58 دقيقة
لعنة الله عليه الحقير
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136540
منذ 26 دقيقة
ياله من خسيس ونذل وجبان ، شجاع على حريمة ضعيفه ..
.. حتى لو فيه خطا ، اضربها باالبيت ..
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