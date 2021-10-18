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انفجار لغم في عروسين أثناء شهر العسل

منذ ساعتين
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انفجار لغم في عروسين أثناء شهر العسل

كييف (صدى):
تحول شهر عسل لشابة تبلغ من العمر 31 عامًا سافرت إلى بقعة الجمال الأوكرانية، لحمام دم بعدما خيم العرسين هم وعائلتهم في منطقة هادئة تبين أن بها ألغام مدفونة منذ الحرب العالمية الاولى.

وانفجر لغم مدمر أسفر عن مقتل شقيق العروس وإصابة العروس وزوجها بإصابات بالغة، فيما يعتقد أن الانفجار نجم عن الحريق الذي أشعلته المجموعة المكونة من 12 شخصًا في نهاية مسيرة الشهر الماضي في جبال الكاربات بالقرب من الحدود مع المجر، حيث انفجرت القنبلة بينما كانوا يروون القصص ويحتسون الشاي.

وتوفي شقيق العروس ورجل آخر، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، فيما كانت بقعة الجمال التي خيم فيها العروسين ساحة معركة في كلتا الحربين العالميتين بالقرب من جبل هوفرلا ، أعلى جبل في أوكرانيا.

 

عروسين
شهر العسل
انفجار
أوكرانيا
الحرب العالمية
لغم
بقعة الجمال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54287
منذ 59 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136540
منذ 21 دقيقة
سبحان الله العظيم ..

.. هذا الخبر ياخذك في تفكير عميق .. غُرست او ضاعت هذه القنبله ، قبل ما اباء العروسين يولدون .. وانفجرت في الأبناء وقت زواجهما .. إرادة الله فوق كل شيء ..
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 4
منذ 8 دقائق
عدالة السماء أرفع من دناءة وسفالة كل الفرحين والظالمين ف هذه الدنيا
عدالة السماء ستأتي وتنصف كل مظلوم مهما كان المصاب والجرح والالم
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 4
منذ 5 دقائق
الى اين سيذهب المجرمون الذين اغتالوا فرحا وسعادة وسرقوا اجمل لحظات العمر وقتلوا ارواحا بكل برودة وعبث
كم سيعيشون والى اين سينتهون ومن سيقابلون في النهاية

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أحدث التعليقات

الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
كفو كفو كفو كفو
غربة انسان
الى اين سيذهب المجرمون الذين اغتالوا فرحا وسعادة وسرقوا اجمل لحظات العمر وقتلوا ارواحا بكل برودة وعبث كم سيعيشون والى اين سينتهون ومن سيقابلون...
خبير زمانه
جبل علي تدور حوله الشائعات بوجود تلاعب من الشركات العامله فيه من غش وتلاعب وتزوير منتجات وسيطرة الاجانب عليه وهمهم جلب المال ونظام الامارات...
غربة انسان
عدالة السماء أرفع من دناءة وسفالة كل الفرحين والظالمين ف هذه الدنيا عدالة السماء ستأتي وتنصف كل مظلوم مهما كان المصاب والجرح والالم
kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسيا العالمي

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