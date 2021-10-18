انفجار لغم في عروسين أثناء شهر العسل

كييف (صدى):
تحول شهر عسل لشابة تبلغ من العمر 31 عامًا سافرت إلى بقعة الجمال الأوكرانية، لحمام دم بعدما خيم العرسين هم وعائلتهم في منطقة هادئة تبين أن بها ألغام مدفونة منذ الحرب العالمية الاولى.
وانفجر لغم مدمر أسفر عن مقتل شقيق العروس وإصابة العروس وزوجها بإصابات بالغة، فيما يعتقد أن الانفجار نجم عن الحريق الذي أشعلته المجموعة المكونة من 12 شخصًا في نهاية مسيرة الشهر الماضي في جبال الكاربات بالقرب من الحدود مع المجر، حيث انفجرت القنبلة بينما كانوا يروون القصص ويحتسون الشاي.
وتوفي شقيق العروس ورجل آخر، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، فيما كانت بقعة الجمال التي خيم فيها العروسين ساحة معركة في كلتا الحربين العالميتين بالقرب من جبل هوفرلا ، أعلى جبل في أوكرانيا.