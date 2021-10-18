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سائق يسقط في انهيار ارضي

منذ 7 ساعات
936
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136553
منذ ساعة
مقرود ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اهلكوووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ببهاالسهوله ، وتونه برضه ......باالتوفيق......!!؟
Ali
جده والرياض لابد تنظيفها من الزبالين سوري فلسطيني لبناني هذه الفئات نجسه مهما أحسنت إليها تبغضك ولابد من التعامل معهم بالشدة لانهم حاقدين على...
علي القحطاني
الله يكفيكم شرها
أبو عامر
السلام عليكم يجب إبلاغ الدفاع المدني وهذا من اختصاصهم

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