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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة الـ 30

منذ 5 ساعات
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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة الـ 30

الرياض (صدى):
أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1442 / 1443هـ، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمعهد.

وتُعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الثلاثين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ، الذي يُعد معهدًا غير ربحي أسس بمبادرة من وزارة الطاقة، وعلى إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شرق- سابك، وشركة SPDC اليابانية، لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية، وذلك بتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية , ويمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

المملكة
التخصصات
وزارة الطاقة
باب القبول
الكوادر السعودية
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

التعليقات

تركي ياسر خالد العبود
تركي ياسر خالد العبود عدد التعليقات : 1
منذ 51 دقيقة
اتمنى ان اكون من الموظفين في الشركه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
انا شغت نمله حمرا من الحجم الكبير تتلوى ، ماادري عضها صرصور ، المهم نفس اللون ونفس التلوًي ..
عبدالله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الجرائم التي ترتكب في مصر الكنانة الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
مقر فرعون وقومه .. بإذن الله .. والبقية تتبعكم .. .. فرعون مولِّم لكم زِقٌ من صديد .. ( يكرم من يفرأ ) ..
سكب سعدون
وآلله فى ناس اشد حاجة علة من هم بالحرم هولاء العمال للمعلومية محصلينها منه ومن غيرووو من زمان وأكثرهم امورها ممتازة

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