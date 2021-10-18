سلمان الدوسري يعلق على انسحاب ابو تريكة: ضحك على الجمهور وشعبوية زائفة

نواف السالم (صدى):
استنكر الكاتب الصحافي في جريدة الشرق الأوسط سلمان الدوسري، انسحاب أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، من ستوديو قناة "بي إن سبورتس"، لمباراة توتنهام ونيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الدوسري في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة، ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن انه يمكن استغفاله طويلاً".
وأضاف: "فات عليه أن ماكان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة"، لافتًا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين حسب وصفه.
وكان أبو تريكة قد انسحب من الاستوديو التحليلي بعد إصابة مشجع بأزمة قلبية بمباراة نيوكاسل وتوتنهام، اعتراضا على استكمال المباراة قائلا : للأسف المبارة أهم من حياة الأنسان أنا انسحب من الاستديو".
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