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سلمان الدوسري يعلق على انسحاب ابو تريكة: ضحك على الجمهور وشعبوية زائفة

منذ ساعتين
14762
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سلمان الدوسري يعلق على انسحاب ابو تريكة: ضحك على الجمهور وشعبوية زائفة

نواف السالم (صدى):
استنكر الكاتب الصحافي في جريدة الشرق الأوسط سلمان الدوسري، انسحاب أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، من ستوديو قناة "بي إن سبورتس"، لمباراة توتنهام ونيوكاسل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الدوسري في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر": "القصة أن هناك من أعجبته فكرة الاستعراض واللعب على أوتار العاطفة، ضحك على بعض الجمهور قليلاً فظن انه يمكن استغفاله طويلاً".

وأضاف: "فات عليه أن ماكان يبيعه أصبح بضاعة مستهلكة"، لافتًا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على مقدم البرنامج الذي سمح له بتظليل المشاهدين حسب وصفه.

وكان أبو تريكة قد انسحب من الاستوديو التحليلي بعد إصابة مشجع بأزمة قلبية بمباراة نيوكاسل وتوتنهام، اعتراضا على استكمال المباراة قائلا : للأسف المبارة أهم من حياة الأنسان أنا انسحب من الاستديو".

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مباراة
أبو تريكة
انسحاب
سلمان الدوسري
نيوكاسل
استوديو تحليلي

التعليقات

امال
امال عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
ابو تركيه اسطوره ومعروف في اخلاقه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2747
منذ 36 دقيقة
ابو تريكة اخونجي حاقد أسطورة الكذب والدجل لا فرق بينة وبين القرضاوي وقردوغان أكبر مرتزق
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10016
منذ 22 دقيقة
اعتقد تصرفه كان مبالغ فيه ***!!
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 4
منذ 17 دقيقة
لكل انسان روح وأخلاق ورغبات من حقه ان يشبعها
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 573
منذ 12 دقيقة
والنعم فيك يابوتريكه

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أحدث التعليقات

الاســــــــيـــــــويــــــــــــة " صعبة " قـــــــــــــويـــــــــــــــــة
كفو كفو كفو كفو
غربة انسان
الى اين سيذهب المجرمون الذين اغتالوا فرحا وسعادة وسرقوا اجمل لحظات العمر وقتلوا ارواحا بكل برودة وعبث كم سيعيشون والى اين سينتهون ومن سيقابلون...
خبير زمانه
جبل علي تدور حوله الشائعات بوجود تلاعب من الشركات العامله فيه من غش وتلاعب وتزوير منتجات وسيطرة الاجانب عليه وهمهم جلب المال ونظام الامارات...
غربة انسان
عدالة السماء أرفع من دناءة وسفالة كل الفرحين والظالمين ف هذه الدنيا عدالة السماء ستأتي وتنصف كل مظلوم مهما كان المصاب والجرح والالم
kkkk
بالتوفيق باذن الله لزعيم اسيا العالمي

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