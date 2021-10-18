شركات العمرة توجه عدة مطالب لـ "الربيعة"

مكة المكرمة (صدى):
كشف عدد من منسوبي قطاع العمرة، عن مطالبهم بأن يتم مع تولي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أعماله تفعيل شركات ومؤسسات العمرة التي أوقفت أعمالها مما تسبب في خسائر فادحة لها.
وقال بعض أصحاب شركات العمرة، أن قطاع العمرة يعتبر من القطاعات الهامة والحيوية والتي تم استثمار أكثر من مليار ريال في هذا القطاع الهام من قبل المستثمرين في هذا القطاع، وذلك لقيامهم بضمانات مالية ومن توظيف وتأثيث للمكاتب ومصروفات من مختلف الجوانب لكافة شركات العمرة التي على رأس العمل والموقوفة حاليا، بالإضافة إلى شركات حجاج الداخل المتعددة.
وأكد منسوبو قطاع العمرة، أن هنالك تناقض في النظام الحالي للعمرة بتحميل شركات العمرة تأخر وتخلف المعتمرين عن المغادرة بعد أداء العمرة وهذا الأمر يعد من أكبر التحديات لهذا القطاع، فضلًا عن تعارض في تطبيق الأنظمة بين الجهات الحكومية المشرفة على قطاع العمرة، كما ينبغي الفصل في ملف كسر التأشيرة بين الشركات التي لديها أرقام عالية من المتأخرين وبين الشركات والمؤسسات التي لديها أرقام قليلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى حماية الحقوق التجارية لشركات ومؤسسات العمرة والالتزام بمعايير المنافسة، وإيجاد هيئة تنسيقية للعمرة، والعمل على سرعة تطبيق نظام الحصص العددية بين المرخصين وفقا للرقم السنوي المستهدف، وإلزام الفنادق عدم إظهار كود الخصم السعري إلا لشركات العمرة المحلية، بحسب "الوطن".