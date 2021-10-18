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شركات العمرة توجه عدة مطالب لـ "الربيعة"

منذ 10 ساعات
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شركات العمرة توجه عدة مطالب لـ "الربيعة"

مكة المكرمة (صدى):
كشف عدد من منسوبي قطاع العمرة، عن مطالبهم بأن يتم مع تولي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أعماله تفعيل شركات ومؤسسات العمرة التي أوقفت أعمالها مما تسبب في خسائر فادحة لها.

وقال بعض أصحاب شركات العمرة، أن قطاع العمرة يعتبر من القطاعات الهامة والحيوية والتي تم استثمار أكثر من مليار ريال في هذا القطاع الهام من قبل المستثمرين في هذا القطاع، وذلك لقيامهم بضمانات مالية ومن توظيف وتأثيث للمكاتب ومصروفات من مختلف الجوانب لكافة شركات العمرة التي على رأس العمل والموقوفة حاليا، بالإضافة إلى شركات حجاج الداخل المتعددة.

وأكد منسوبو قطاع العمرة، أن هنالك تناقض في النظام الحالي للعمرة بتحميل شركات العمرة تأخر وتخلف المعتمرين عن المغادرة بعد أداء العمرة وهذا الأمر يعد من أكبر التحديات لهذا القطاع، فضلًا عن تعارض في تطبيق الأنظمة بين الجهات الحكومية المشرفة على قطاع العمرة، كما ينبغي الفصل في ملف كسر التأشيرة بين الشركات التي لديها أرقام عالية من المتأخرين وبين الشركات والمؤسسات التي لديها أرقام قليلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى حماية الحقوق التجارية لشركات ومؤسسات العمرة والالتزام بمعايير المنافسة، وإيجاد هيئة تنسيقية للعمرة، والعمل على سرعة تطبيق نظام الحصص العددية بين المرخصين وفقا للرقم السنوي المستهدف، وإلزام الفنادق عدم إظهار كود الخصم السعري إلا لشركات العمرة المحلية، بحسب "الوطن".

 

المملكة
توفيق الربيعة
قطاع العمرة
شركات العمرة

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66953
منذ ساعة
أعوذ بالله وش ذا
خلو الرجال ياخذ نفسه
تو مابعد جلس على كرسي الوزارة زي الناس
طابين عليه
نناشد ونطالب
وين المطالبات هذي مع الوزير السابق
ماكان نسمع لكم حس

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أحدث التعليقات

واحد منصف
حسب كلام الاستشاري ان قلب المراة اقوى من قلب الرجل فهذا يعني اننا ن٩تاج الى قسم قلب الرجل لانه هو الضعيف وليس قسم قلب...
غييييوووورررر
مالفائده من هذه الاخبار المقززه
ابو محمد 😎 ✍️
اكتم انفاس ابن المتعه ، يا سمو الأمير ..
علي
مثل هذا يحتاج شبشب
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ... ليش كذااااا!!!؟!!!ااااا؟ ..

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