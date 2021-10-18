حقيقة صورة نادرة متداولة تزعم أنها للأميرة نورة

علي القحطاني (صدى):
انتشرت صورة قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة بجوار الملك سعود - رحمه الله - وزعم البعض أنها للأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وأكد حساب "تاريخ آل سعود" عبر موقع تويتر، أن الصورة ليست للأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ولكنها للأميرة البريطانية أليس -كونتيسة أثلون- فيما يظهر على يمينها الملك سعود - ولي العهد حينها- وتم التقاطها في الرياض عام 1356هـ/1938م.
وكانت الأميرة أليس ماري فيكتوريا أوغستا بولين، (25 فبراير 1883 - 3 يناير 1981) عضوا في العائلة المالكة البريطانية وتعتبر هي الأميرة الأطول عمرا من الدم الملكي من العائلة المالكة البريطانية وآخر حفيدة للملكة فيكتوريا.