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حقيقة صورة نادرة متداولة تزعم أنها للأميرة نورة

منذ 14 ساعة
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حقيقة صورة نادرة متداولة تزعم أنها للأميرة نورة

علي القحطاني (صدى):
انتشرت صورة قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة بجوار الملك سعود - رحمه الله - وزعم البعض أنها للأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكد حساب "تاريخ آل سعود" عبر موقع تويتر، أن الصورة ليست للأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ولكنها للأميرة البريطانية أليس -كونتيسة أثلون- فيما يظهر على يمينها الملك سعود - ولي العهد حينها- وتم التقاطها في الرياض عام 1356هـ/1938م.

وكانت الأميرة أليس ماري فيكتوريا أوغستا بولين، (25 فبراير 1883 - 3 يناير 1981) عضوا في العائلة المالكة البريطانية وتعتبر هي الأميرة الأطول عمرا من الدم الملكي من العائلة المالكة البريطانية وآخر حفيدة للملكة فيكتوريا.

الملك سعود
الأميرة نورة
صورة نادرة
كونتيسة أثلون

التعليقات

سهيل - S’hil
سهيل - S’hil عدد التعليقات : 3034
منذ 14 ساعة
هذي الاميرة أليزابيث
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83397
منذ ساعة
شكلها راعيه القبعات المزركشه

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أحدث التعليقات

القول الصريح
حرام كنو والبريك يتقاضيان اكثر من صالح الشهري قسمة ضيزا
عاطل
تخبط فى القرارات
القول الصريح
اذشر اسم هذا الاديب الفريد ولاتبالي حتى نعرف مدى مداه ومنهاه فيه ادباء ودكاتره عايشين بالصدفه
القول الصريح
مسكينه الله يعوض على والديك بل والدي والديك ماذا لديك
رااايق
بس طلع لنا المنجم *** بررررررررررطع ** هههههههههههههههههه

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