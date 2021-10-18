بالفيديو.. "العريفي" يروي تفاصيل حديث تاريخي بين الملك عبدالعزيز وعبدالله بلخير

علي القحطاني (صدى):
روى الباحث في التاريخ، الدكتور سعد العريفي، تفاصيل الحديث الذي دار بين الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- والإعلامي الراحل عبد الله بن عمر بلخير، وذلك عندما عاد بلخير من الدوادمي إلى الرياض لمقابلة الملك المؤسس.
وقال الملك عبد العزيز، حينها جملته الشهيرة: "عسى ما تعبناك رجعوك من نص الطريق" ، فرد بلخير قائلا: "الله يطول عمرك اللى يلقاك ما يتعب"، لافتًا إلى أن الملك عبدالعزيز قال جملة سياسية لـ "بلخير" ، صعب عليه أن يفهم أبعادها، بحسب قناة "السعودية" .
وأشار إلى أن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - قال أن "هتلر" أعلن الحرب على روسيا ، فدهش "بلخير" من هذه المعلومة لكون "هتلر" قد وقع على اتفاقية مع روسيا، ومن المفترض ألا يكون بينهما قتال، لافتًا إلى أن السبب في استدعائه هو لرغبة الملك المؤسس في تعيينه موظفًا في شؤون الإذاعات لمتابعة الإذاعات الأجنبية، فما كان منه إلا أن ابتسم وابتهج بهذا التكليف، وقال: "هذا شرف كبير جدًا أتمنى أن أحظى به".