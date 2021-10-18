نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شخص يغتصب زوجته ويصورها عارية والضحية تكشف السبب

منذ ساعة
1402
2
شخص يغتصب زوجته ويصورها عارية والضحية تكشف السبب

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على اغتصاب زوجته وتصويرها عارية من أجل ابتزازها، بعد أن علمت أنه تزوج 8 مرات عرفي.

وأوضحت الزوجة التي تبلغ من العمر 22 عامًا، أنها تعرضت للضرب والإيذاء من قبل زوجها، وجامعها ضد إرادتها، والتقط صورًا لها عارية، وحبسها في شقتها حتى لا تكشف للناس أنه تزوج 8 مرات.

وتابعت الزوجة أنها تزوجت للمرة الأولى وهي في السابعة عشرة من عمرها لكنها انفصلت وتزوجت من زوجها الحالي بعد أن ولكن بعد شهرين بدأت المشاكل وحدث الطلاق بينهما.

وأضافت "عندما علمت أنها حامل، عادت إلى زوجها، وبعد ولادة الطفل ضربها ، وطلب منها إعادة زوجته السابقة بحجة تربية أولاده ، ثم اكتشفت أنه تزوج 8 مرات، وعندما كشفت عنه، صوّرني عارياً لابتزازي".

مصر
اغتصاب
صور عارية
زواج عرفي
رجل مصري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136534
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. مجرم ويحتاج تأديب قاسي ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 521
منذ ساعة
اللهم أصلح أحوال للمسلمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

7UP
مين مزعل ام شكيم
الازرق المستحيل
يا Zoolعالمي ياغيوره هههههههههههههههههههه
القول الصريح
اراء ومرئيات عضو مجلس الشوري لاتفي بالغرض المطلوب الامور اكبر وبمراحل من المجلس ودراساته التي لاتسمن ولاتغني من جوع كغى عبثا بالمساكين الفقراء ابو...
فهد العتيبي
سبقك بهالمعلومة الشاعر / رشيد الزلامي منذ امد بعيد ...
kkkk
باذن الله زرقاء 8

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج "صندوق الضمان"
مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج "صندوق الضمان"
منذ 6 دقائق 1287
طفل ينجو بأعجوبة
طفل ينجو بأعجوبة
منذ 11 دقيقة 338
كاميرا ترصد مطاردة شرطة للص وامرأة لزوجها في نفس الوقت
كاميرا ترصد مطاردة شرطة للص وامرأة لزوجها في نفس الوقت
منذ 16 دقيقة 348
السواق بايعها
السواق بايعها
منذ 21 دقيقة 342
دراسة: حبوب منع الحمل تمنع الإصابة بالسكري
دراسة: حبوب منع الحمل تمنع الإصابة بالسكري
منذ 36 دقيقة 1439
حقيقة صورة نادرة متداولة تزعم أنها للأميرة نورة
حقيقة صورة نادرة متداولة تزعم أنها للأميرة نورة
منذ 41 دقيقة 1642
بالفيديو.. ردة فعل مواطنة بعد زيارتها لأحد مواقع "التشليح"
بالفيديو.. ردة فعل مواطنة بعد زيارتها لأحد مواقع "التشليح"
منذ 46 دقيقة 1668
القبض على شخصين لعرضهما مواد مخدرة بمواقع التواصل الاجتماعي
القبض على شخصين لعرضهما مواد مخدرة بمواقع التواصل الاجتماعي
منذ 51 دقيقة 1525
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن توفر 12 وظيفة شاغرة
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن توفر 12 وظيفة شاغرة
منذ 56 دقيقة 1392
عروس تعجز عن التحرك بسبب ثقل المجوهرات التي ترتديها
عروس تعجز عن التحرك بسبب ثقل المجوهرات التي ترتديها
منذ ساعة 756