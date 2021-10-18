شخص يغتصب زوجته ويصورها عارية والضحية تكشف السبب

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على اغتصاب زوجته وتصويرها عارية من أجل ابتزازها، بعد أن علمت أنه تزوج 8 مرات عرفي.
وأوضحت الزوجة التي تبلغ من العمر 22 عامًا، أنها تعرضت للضرب والإيذاء من قبل زوجها، وجامعها ضد إرادتها، والتقط صورًا لها عارية، وحبسها في شقتها حتى لا تكشف للناس أنه تزوج 8 مرات.
وتابعت الزوجة أنها تزوجت للمرة الأولى وهي في السابعة عشرة من عمرها لكنها انفصلت وتزوجت من زوجها الحالي بعد أن ولكن بعد شهرين بدأت المشاكل وحدث الطلاق بينهما.
وأضافت "عندما علمت أنها حامل، عادت إلى زوجها، وبعد ولادة الطفل ضربها ، وطلب منها إعادة زوجته السابقة بحجة تربية أولاده ، ثم اكتشفت أنه تزوج 8 مرات، وعندما كشفت عنه، صوّرني عارياً لابتزازي".