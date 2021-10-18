ارتفاع أسعار النفط بعد مكاسب متتالية

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعد مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي في ظل مواجهة السوق أزمة طاقة عالمية قبل حلول فصل الشتاء.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي في نيويورك نحو 84 دولارًا للبرميل، بعد أن أضافت 3.7% الأسبوع الماضي، متوجة أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ عام 2015، أما خام القياس العالمي برنت فيتجه صوب 86 دولاراً.
وتسبب نقص الغاز الطبيعي والفحم من آسيا إلى أوروبا إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية في توليد الطاقة، وتزامن ذلك مع انتعاش الاقتصادات الرئيسية من الوباء، مما أدى إلى تشديد كبير في السوق، فينا صعد الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انقطاع الإمدادات في خليج المكسيك جراء إعصار آيدا.