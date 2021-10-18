تراجع رواتب الإناث مقابل الذكور في المملكة

عادل الحربي (صدى):
أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع رواتب الإناث بنسبة 5%، مقابل ارتفاع هامشي لرواتب الذكور.
وانخفض متوسط الأجر الشهري للسعوديات إلى 8.469 ريالا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل متوسط راتب شهري بلغ 8.951 ريالا بنهاية الربع الرابع من 2020، بحسب الوطن.
وتراجع متوسط الأجر الشهري للسعوديين إلى 10.49 ريالات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل متوسط راتب شهري بلغ 10.600 ريال في الربع الأول بنسبة تراجع 1.03%.
وخلال الربع الثاني سجل متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين من الذكور 11.044 ألف ريال، مقابل 11.176 ألف ريال بالربع الأول.
وبالنسبة لمتوسط الأجر الشهري للسعوديات، تراجع إلى 8.469 ريالا، مقابل 8.522 ريالا في الربع الأول من عام 2021.